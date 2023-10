Hotel Bubbaloo e o esforço da marca em atrair novas gerações

Por Carolina Fernandes*

Com o tema “Tudo Pode Ser Mais Bubba”, a Bubbaloo inaugurou o Hotel Bubbaloo, um espaço lúdico, criativo e que tem como proposta oferecer experiências sensoriais ao seu público. Essa campanha é mais uma ação da empresa focada em alcançar as gerações Alpha e Z.

Estava com saudades do sabor e cheirinho dessa goma de mascar que marcou gerações? Então, se prepare, pois a marca está voltando com força ao mercado. Neste artigo, falarei mais sobre o assunto,

O novo hotel sensorial da Bubbaloo

Imagine se a experiência sensorial proporcionada por um dos chicletes mais amados pelos consumidores agora se tornasse um espaço? Promovendo sensações e muita diversão ao público? É exatamente essa a proposta do Hotel Bubbaloo, idealizado pela agência Sherpa 42.

O Hotel está localizado na Vila Mariana (Rua Alice de Castro, 38), em São Paulo. Apesar do nome, a proposta não é oferecer serviços de hospedagem, mas uma experiência de visita imersiva, de cerca de 45 minutos, aberta gratuitamente ao público.

A Mondelez Brasil, detentora da icônica marca de goma de mascar, planejou cada área do espaço para que o visitante se sinta, realmente, dentro do universo Bubbaloo: decoração interativa, recepção com globos de luz, balcões com led, funcionários com look rosa e quartos temáticos que reproduzem as características do chiclete e brincam com os sabores.

Além disso, o hotel dispõe de um pool bar com boias no teto, piscina de bolinhas e opções de drinks não-alcoólicos, e também do Bubba Café, uma cafeteria comandada pela We Coffee com bebidas conectadas à marca.

Essa ação é um desdobramento da campanha “Tudo Pode Ser Mais Bubba”, iniciada no ambiente digital com conteúdos criados em parceria com creators do TikTok, Instagram e Twitch e tendo como foco as gerações Alpha e Z.

O objetivo da campanha, além de trazer de volta a Bubbaloo ao consciente do consumidor, é promover a sua nova linha de balas macias. O conceito “Tudo Pode Ser Mais Bubba” parte do princípio de que muitas situações da vida podem ser mais leves, mais divertidas e coloridas.

Para Fabrício Pretto, diretor de criação da agência David, criadora da campanha,”o hotel Bubbaloo eleva a experiência da marca a outro nível, inaugurando um espaço que não apenas apresenta seu produto, mas imerge os visitantes em universo lúdico e sensorial.”

Por que a Bubbaloo criou essa experiência imersiva?

O comportamento do consumidor mudou. Antes, ele desejava apenas um bom produto e, se possível, um bom atendimento pós-venda. Agora, as marcas precisam ir além e proporcionar experiências de compra realmente encantadoras.

É com essa proposta que a Bubbaloo investe na criação do seu hotel, buscando se conectar emocionalmente com os consumidores e expandindo seu alcance para além do produto físico. Em resumo, a marca expandiu o conceito de experiência a um novo patamar.

E isso estava na essência dessa ação – “Com o Hotel Bubbaloo, captamos 100% da essência da marca e trabalhamos para entregar uma experiência amplamente lúdica e imersiva, trazendo atividades criativas que aproximam o público do universo divertido da marca. Neste projeto, pensamos ideias que materializam o conceito “Tudo Pode Ser Mais Bubba”, desde o café até o lobby, passando por espaços inusitados”, afirma João Ribeiro, CEO da Sherpa42.

O Hotel Bubbaloo é só um exemplo desse esforço da Mondelez Brasil. Em 2022, o chiclete mais amado do Brasil estabeleceu uma parceria com O Boticário, criando uma linha de produtos e cosméticos que utilizam as fragrâncias da goma de mascar, e também lançou o biscoito recheado Trakinas Bubbaloo, com recheio de tutti-frutti.

Já neste ano, além de lançar uma linha balas veganas, a marca criou, em parceria com a rede de cinemas Cinemark, uma pipoca rosa sabor caramelo que incluia um balde personalizado, refrigerantes e uma nova bala de Bubbaloo.

O esforço da Mondelez Brasil não é só se aproveitar da nostalgia que mexe com o coração dos Millenials, mas também expandir o contato com as novas gerações Z e Alpha, acompanhando suas tendências e preferências.

Isso é confirmado pela Diretora de Balas e Gomas da Mondelez Brasil, Anna Carolina Teixeira, “Voltamos com o investimento na marca depois de anos fora do ar, para se reconectar com a nova geração de forma relevante, com linguagem atual e ainda com novas opções de produtos, entrando em uma nova categoria, gerando novas ocasiões de consumo”.

*Carolina Fernandes é CEO do Hub Cubo Comunicação, palestrante, host do podcast A tecla SAP do Marketês, mentora do curso Marketing para Empreendedores e especialista em Marketing & Comunicação com mais de 20 anos de atuação.

