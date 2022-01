Hospital Unimed-Rio renova certificação da Acreditação de Excelência ONA

O Hospital Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, teve homologada neste mês de janeiro a recertificação de Acreditado com Excelência pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). O selo é o mais alto concedido pela instituição, que tem como representante o Instituto Qualisa de Gestão (IQG), responsável pela condução do processo de avaliação na unidade.

A renovação da certificação acontece depois da avaliação de inúmeros processos e setores, e coincide com o aniversário de nove anos do hospital. O novo selo é válido até dezembro de 2025, com duas avaliações de manutenção até lá. A certificação havia sido obtida pela primeira vez em janeiro de 2019.

“Obter essa recertificação é motivo de muito orgulho, sobretudo devido aos últimos anos por que passamos, marcados por enormes desafios provocados pela pandemia. Isso mostra que, mesmo em meio a toda essa turbulência, conseguimos manter a qualidade dos nossos processos e a oferta de um serviço de excelência aos nossos pacientes”, afirma o diretor geral do Hospital Unimed-Rio, Gabriel Massot.

Localizado na Barra da Tijuca, o Hospital Unimed-Rio é uma unidade de saúde voltada para procedimentos de média e alta complexidades. Tem 12 salas de cirurgia, sendo uma sala híbrida e uma hemodinâmica, 202 leitos e 1.987 colaboradores. Em 2019, a unidade ganhou o Certificado de Acreditação com Excelência da Organização Nacional de Acreditação (ONA).

