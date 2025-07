Hospital desenha estratégia voltada para tecnologia e investe em equipamentos de ponta

O Hospital Santa Catarina – Paulista acaba de realizar um investimento de R$ 11 milhões na aquisição e instalação de dois novos equipamentos de última geração: um aparelho de ressonância magnética e um sistema de hemodinâmica. A iniciativa tem objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e reforçar o posicionamento do hospital como referência em tecnologia.

“O investimento em equipamentos desse porte reflete nossa estratégia de estar sempre na vanguarda, oferecendo aos pacientes acesso às melhores tecnologias disponíveis no mundo”, afirma Rogério Quintela Pirotto, diretor geral do Hospital Santa Catarina – Paulista.

Aposta em tecnologia de hemodinâmica de última geração

O destaque do investimento é a chegada do Siemens Healthineers Artis icono floor PRO, sistema de hemodinâmica avançado. A solução oferece imagens tridimensionais ao vivo (4D), cortes tomográficos de altíssima resolução e Inteligência Artificial embarcada.

O novo sistema amplia significativamente a capacidade do hospital no diagnóstico e tratamento de uma ampla gama de doenças, incluindo aneurismas cerebrais, malformações arteriais, doenças coronarianas, obstruções biliares, além de procedimentos minimamente invasivos para alguns tipos de tumores e controle de dores crônicas.

“O Artis icono floor PRO tem um impacto direto na segurança do paciente e na eficácia dos tratamentos”, explica a Dra. Carla de Oliveira Assis, gerente médica do Hospital Santa Catarina – Paulista.

Segundo ela, o equipamento oferece um pacote completo de recursos, que permite realizar desde procedimentos cardiológicos, como trocas valvares por cateter e angioplastias, até intervenções neurovasculares de alta complexidade, como embolizações de aneurismas e tratamento de malformações arteriovenosas.

O hospital também inaugurou uma nova sala de ressonância magnética equipada com o Siemens Magnetom Altea 1.5T. O equipamento conta com tecnologias como Turbo Suite, que reduz em até 50% o tempo dos exames, e Deep Resolve, que utiliza inteligência artificial para gerar imagens mais precisas, mesmo em exames acelerados.

“O Altea representa uma nova geração de equipamentos que alia precisão, conforto e rapidez. Isso se traduz em benefícios diretos para o paciente, seja no diagnóstico de doenças complexas”, explica a Dra. Érica Rabello Lopes da Costa, gerente médica do Hospital Santa Catarina – Paulista.

“A aquisição destes equipamentos está em linha com o Plano Diretor de obras e expansão do nosso Hospital”, afirma Silvia Andrade, diretora de operações da unidade. “Queremos, dessa forma, colocar à disposição dos nossos pacientes e médicos o que há de mais avançado em tecnologia, ampliando assim o nosso compromisso com o cuidado seguro, sem nunca deixar de lado a humanização, que sempre foi a nossa marca”, conclui.

