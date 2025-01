Homens da Geração Z são mais vulneráveis a golpes financeiros online, aponta pesquisa

Uma pesquisa da NordVPN revelou que 36% dos homens brasileiros já sofreram golpes financeiros com perdas entre R$ 251 e R$ 500. Comparados às mulheres, que registraram volume de 30%, os homens tem maior vulnerabilidade para ataques realizados tanto online quanto por WhatsApp, aplicativo que é principal ferramenta dos fraudadores.

A pesquisa da empresa de tecnologia especializada em segurança digital entrevistou 1000 brasileiros entre 18 e 74 anos. Os resultados também apontam para maior vulnerabilidade por parte da Geração Z – 38% deles já sofreram golpes em diferentes canais.

Embora as mulheres sejam menos suscetíveis a cair em golpes financeiros, elas costumam adotar mais frequentemente medidas de segurança, como o uso de senhas complexas e autenticação biométrica. Curiosamente, elas também se mostraram mais cautelosas em compartilhar informações pessoais nas redes sociais e aplicativos de mensagens.

Divisões geracionais: Gen Z é mais vulnerável, mas proativa

A Geração Z (18 a 27 anos) apresentou um comportamento ambíguo. De um lado, são mais vulneráveis a golpes financeiros, particularmente no que se refere ao vazamento de informações privadas e ao impacto emocional. Por outro, foram os mais proativos em relatar tentativas de golpes, demonstrando maior conscientização em relação às fraudes.

Os millennials (28 a 43 anos) e a Geração X (44 a 59 anos) relataram ser alvos frequentes de ofertas de empregos falsos e mensagens de supostos centros de suporte técnico.

Os baby boomers (60 a 74 anos) relataram uma frequência menor de golpes, mas aqueles que foram afetados enfrentaram perdas financeiras mais significativas, reforçando a necessidade de maior conscientização entre as gerações mais velhas.

Whatsapp é principal ferramenta dos criminosos

O WhatsApp é o principal canal para golpes financeiros no Brasil, com 81% dos entrevistados relatando ter recebido uma tentativa de golpe nos últimos dois anos. Homens e usuários mais jovens são mais propensos a cair em fraudes via WhatsApp, especialmente aquelas envolvendo links falsos e pedidos de dinheiro de amigos ou parentes.

A pesquisa da NordVPN demonstra que, apesar das diferenças de vulnerabilidade entre gêneros e gerações, golpes financeiros online afetam uma grande parcela da população brasileira. O estudo destaca a importância de educar todas as faixas etárias sobre as melhores práticas de segurança online e a necessidade de utilizar ferramentas de cibersegurança, como VPNs e autenticação em duas etapas, para reduzir os riscos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube