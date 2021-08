Home Agent abre 79 novas vagas para trabalho remoto

A Home Agent, primeira operação de atendimento do Brasil baseada totalmente em home office, está com 79 vagas abertas para posições 100% em modelo home office e com contratos de trabalho CLT. Em julho, a empresa contratou 90 profissionais, um crescimento de 12,5% em relação aos últimos dois meses.

No segundo semestre de 2021, a empresa cresceu 50% em comparação aos primeiros três meses do ano. O movimento de crescimento demonstra que o home office deixa de ser tendência para assumir um papel de protagonista no reaquecimento do mercado de trabalho no país.

A chegada de novas vagas está relacionada à busca das grandes empresas do varejo por novas contratações, com um planejamento voltado para datas importantes do segundo semestre, como Black Friday e Natal.

“Naturalmente, há um aumento no volume de compras nesse período, e a Home Agent chega para ajudar essas empresas em suas estratégias de vendas, dando suporte no aumento de capacidade de relacionamento com o cliente. Nossa expectativa é de realizarmos mais de 300 novas contratações até o fim de 2021”, afirma Fabio Boucinhas, cofundador e CEO da Home Agent.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, a Home Agent passou a não só terceirizar o atendimento como também a ajudar empresas a fazer a transformação de sua operação própria de atendimento in loco para o formato home office com suas plataformas, metodologia, processos, infraestrutura e recrutamento de profissionais com perfil adequado para a modalidade. Todas as vagas estão disponíveis no site.

Criada há dez anos, a Home Agent é uma startup que está no ecossistema do Cubo e do Inovabra, é a primeira no Ranking 100 Open Startups por dois anos consecutivos na categoria de Customer Service — 2019 e 2020. Em 2020 figurou na lista das 100 Startups to Watch da PEGN e também foi listada como Rising Star pela ISG Provider Lens, no quadrante de Digital Operations para Contact Centers no Brasil, entre outros reconhecimentos já conquistados.

