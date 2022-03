HM Engenharia conecta clientes e prestadores de serviços e gera fidelidade

A HM Engenharia, construtora com atuação no estado de São Paulo e sul de Minas Gerais, lança a Estelar, uma plataforma digital que vai conectar clientes a prestadores de serviços e lojas, oferecendo em um só local todas as funcionalidades da construtora e, em parceria com a Dotz — empresa que reúne fidelização, dados e marketplace —, permite o acúmulo e troca de pontos que poderão ser usados tanto na redução do valor da parcela do imóvel quanto na contratação de serviços de fornecedores cadastrados.

Com investimento inicial de R$ 4 milhões, a iniciativa faz parte da estratégia de ampliar o relacionamento com os clientes e tornar a empresa mais relevante em toda a jornada de compra de um imóvel. “Nossa relação com o cliente é de longo prazo: começa com assinatura do contrato e período de obras e se estende por todo o tempo de vigência de garantia da unidade”, declara André Leitão, CEO da HM Engenharia.

Segundo o CEO, a construtora busca ajudar o cliente na construção do lar, por meio de ferramentas que facilitem a contratação de prestadores de serviço, compra de itens para a casa e ainda oferecer vantagens exclusivas.

Em fase final de desenvolvimento, a plataforma estará disponível para todos os 30 mil clientes da base da empresa até maio e, nos meses seguintes, também será oferecida para o público em geral. A meta é atingir cem mil usuários em quatro anos e, assim, aumentar o volume de negócios na construtora.

“A partir do momento em que temos toda essa comunidade se relacionando na plataforma, criamos um volume de transações muito grande. Ao comprar um imóvel, é preciso decorar, comprar móveis, eletrodomésticos. São gastos que agora se tornarão vantagens e uma boa experiência de compra”, diz Leitão.

De ponto em ponto

Para conquistar o consumidor, além reunir todos os serviços de atendimento de HM, como emissão de boletos, acompanhamento do status de obra e situação financeira, emissão de boletos e comunicados, o HM Estelar conectará compradores de imóveis a prestadores de serviço chancelados pela construtora — do encanador ao marceneiro. Também estará interligada ao marketplace da Dotz, permitindo acúmulo de pontos e troca por benefícios exclusivos.

Os pontos poderão ser acumulados com indicação de um imóvel HM a um amigo ou familiar, com a contratação de algum fornecedor listado na plataforma e de produtos de empresas que também fazem parte da Dotz.

“A HM Estelar estará plugada a Dotz. Assim, os pontos acumulados nas compras na farmácia, no posto de gasolina, no supermercado podem ser transferidos e usados como o cliente preferir”, afirma Elaine Belém, diretora Comercial da HM.

Entre as possibilidades estão: da redução do valor de uma mensalidade do imóvel, abatimento no valor de um serviço contratado ou em um produto comprado pela HM Estelar e até o upgrade de um imóvel.

