Helbor adere ao Pacto Global e ajuda a preservar maior reserva contínua de mata Atlântica de SP

A Helbor Empreendimentos S.A. acaba de aderir ao Pacto Global da Organização das Nações Unidades (ONU), reafirmando seu compromisso com meio ambiente, direitos humanos, trabalho e combate à corrupção. A formalização do compromisso acontece no mesmo mês em que a companhia divulga seu primeiro relatório de sustentabilidade destacando a preservação da maior reserva particular de patrimônio natural contínua de mata Atlântica do estado de São Paulo, em Mogi das Cruzes, a 55km da capital paulista.

A criação da Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Botujuru, em Mogi das Cruzes, com 473 hectares, proporciona uma variedade de ambientes para preservar fauna e flora em área de alta biodiversidade, que registra algumas espécies ameaçadas de extinção.

A criação da RPPN ocorreu como uma contrapartida ambiental do projeto da Alden, empresa controlada pela Helbor e a SPLF Investimentos e Participações Ltda, do grupo Suzano Holding.

Na reserva foi realizado um estudo desenvolvido pelo Instituto Ecofuturo, mantido pela Suzano, com a participação de 30 especialistas, para mapear fauna e flora e incluir as espécies identificadas na lista de prioridades de preservação da área. O mapeamento durou quase dois anos, identificando 359 tipos de plantas, mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios que vivem em área remanescente de mata Atlântica. Destes, pelo menos 26 espécies de animais sob risco de extinção.

O Plano Urbanístico Reserva da Serra do Itapety, uma área de desenvolvimento urbano na base da Serra do Itapeti, com mais de 10 milhões de m², preserva 44% do terreno de forma perpétua (através da criação da RPPN), destina outros 36% para novas áreas verdes, parques lineares, estação de tratamento de esgoto e sistema viário, e utilizará apenas 20% restantes de toda a área para o desenvolvimento do loteamento Fazenda Itapety e a implantação de empreendimentos para usos diversos de forma planejada.

“A Fazenda Itapety é um empreendimento que une incorporação imobiliária, com responsabilidade social e principalmente ambiental. Estamos falando de um projeto que não mudará apenas a cara de Mogi das Cruzes, também contribuirá na preservação de mata Atlântica para as próximas gerações”, diz Roberval Toffoli, vice-presidente de governança da Helbor.

O plano de preservação do projeto Plano Urbanístico Reserva da Serra do Itapety prevê também a criação de um parque linear aberto ao público, onde haverá um corredor ecológico destinado a preservar o habitat natural dos animais dentro do empreendimento. Os animais nativos terão percursos isolados e preservados, para se deslocarem na região sem manter contato com os futuros moradores.

Iniciativas

Além desse projeto, a Helbor destaca em seu relatório de sustentabilidade outras iniciativas de ESG, como a reabilitação de áreas contaminadas, uma importante ação para a cidade, o meio ambiente e as pessoas. De 2015 a 2022, foram reabilitados mais de 227,3 mil m² de áreas contaminadas. Para os próximos anos, o objetivo é reabilitar mais 10 áreas, com quase 140 mil m², atingindo a marca de 367 m².

No quesito social, o relatório destaca a realização do programa “Alfabetização na Obra”, que visa alfabetizar funcionários das construtoras contratadas que não saibam ler e escrever.

A partir deste ano, em parceria com as construtoras, a Helbor executará a ação em todos os seus novos canteiros de obras, visando dar oportunidade aos trabalhadores de acesso à educação, através de um método de ensino personalizado.

“Vamos seguir realizando essas e tantas outras ações, porque o nosso objetivo é adotar ainda mais medidas para termos um trabalho mais sustentável, consciente e bem gerenciado, com o nosso olhar voltado para todas as esferas de ESG”, completa Toffoli.

