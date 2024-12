Guilherme Lima: 5 tendências que moldarão o futuro do marketing e da mídia em 2025 

Por Guilherme Lima, MD da Teads no Brasil

A pesquisa Teads Tech Themes 2025 apresenta uma análise abrangente das tendências que moldarão o marketing e a mídia no próximo ano, destacando cinco temas essenciais para a evolução da publicidade. A pesquisa, que reúne insights de líderes do setor publicitário de 32 países, incluindo o Brasil, enfatiza a importância de estratégias orientadas por dados, formatos inovadores e ambientes premium na criação de conexões significativas com os consumidores.

O cenário da mídia em 2025 será profundamente influenciado pela convergência de saltos tecnológicos, movimentos culturais e políticos, além de transformações no comportamento do consumidor. Uma das conclusões gerais da pesquisa é de que a indústria publicitária já está no processo de adaptação a um ambiente fragmentado e busca novas formas de engajar consumidores através de inovações como CTV (televisão conectada) e inteligência artificial (IA).

Confira os cinco temas-chave que serão tendências para o marketing e mídia em 2025

1. Transformação do Engajamento com Vídeo Omnichannel

As estratégias de vídeo omnichannel se consolidam como fundamentais para conquistar atenção dos consumidores e conectar marcas e audiências. Com 42% dos profissionais de mídia considerando essa abordagem como essencial, as campanhas que utilizam vídeo em múltiplas plataformas - incluindo CTV, uma das principais tendências de 2025 – tendem a garantir maior relevância e eficácia.

2. Equilíbrio entre Personalização e Privacidade

À medida que as regulamentações sobre privacidade se intensificam, a segmentação contextual se fortalece como solução eficaz para alinhar anúncios ao conteúdo, em tempo real, sem o uso de métodos percebidos como invasivos. A pesquisa revela que 1 em cada 3 consumidores lembra de anúncios contextualizados; já a propensão de compra cresce para 17% deles.

3. Construção de Confiança e Relevância em Ambientes Premium

Ambientes digitais de alta qualidade não apenas garantem segurança e protegem os anunciantes, como também impulsionam o engajamento do consumidor e influenciam sua percepção sobre as marcas. Estudo da Kantar mostra que campanhas veiculadas em contextos premium podem gerar um retorno sobre investimento (ROI) 25% maior.

4. Conexões Profundas em Momentos Significativos

Alinhar campanhas publicitárias com eventos significativos pode aumentar o engajamento em até 25%. A personalização das mensagens para ocasiões especiais permite um aumento significativo na intenção de compra – 33% a mais, segundo a McKinsey & Company.

5. Domínio da Atenção com Criatividade

A excelência criativa é vital para transformar o engajamento em resultados mensuráveis. Soluções impulsionadas por IA e inovação constante que garantam e entrega fluida de mensagens relevantes ao longo de toda a jornada do consumidor, são fundamentais para transformar o engajamento das audiências em resultados mensuráveis.

