Grupo Salta compra tradicional escola de SP e vai investir R$ 200 mi para ampliar operação na cidade

O Grupo Salta, que atua na educação básica brasileira, acaba de adquirir o Colégio Ábaco, que tem quatro unidades e aproximadamente 130.000 alunos em 16 estados e no Distrito Federal.

Com a operação, o grupo, que nasceu no Rio de Janeiro, somará 25 redes de escolas e 184 unidades escolares em todo o Brasil. Com um faturamento anual na casa dos R$ 2,3 bilhões, a rede de ensino segue com estratégia de expansão focada na capital paulista.

Nos últimos dois anos, em São Paulo, o Salta apresentou crescimento de 200% no número de unidades, com as redes Elite , Anglo Alante , Santi e, agora, Colégio Ábaco .

A transação ainda passará por aprovações de órgãos reguladores.

Até o final do ano, o grupo prevê um total de 30 unidades em SP.

“A sinergia entre o Colégio Ábaco e o Grupo Salta em relação ao DNA de excelência foi determinante para que a parceria fosse firmada. São Paulo é uma praça prioritária, e nossa estratégia prevê o investimento de mais de R$ 200 milhões na expansão de unidades na capital paulista até o final de 2025”, comenta Bruno Elias, CEO do Grupo Salta.

Mas por que São Paulo?

Bruno destaca: “São Paulo é uma praça extremamente estratégica para nós, por conta de seu tamanho e pela importância financeira e cultural no Brasil. Crescer com escala ao mesmo tempo em que mantemos a qualidade acadêmica é o grande foco da nossa estratégia de expansão”.

São Paulo é a quinta cidade mais populosa do mundo

É a maior da América Latina

São mais de 22 milhões de habitantes

Segundo o CEO, a capital paulista tem o perfil ideal para os negócios do Grupo Salta, que tem como principal objetivo proporcionar educação de qualidade para cada vez mais crianças e adolescentes.

“Crescer em São Paulo, portanto, tem sido uma das nossas prioridades nos últimos anos porque consolida o Grupo Salta enquanto o maior grupo de educação básica do Brasil”, completa Bruno.

O que o Salta ganha com a aquisição do Ábaco?

O Colégio Ábaco conta com quatro unidades em São Paulo, com 4.500 alunos, sendo duas em São Bernardo do Campo e duas na capital.

O tradicional colégio fundado no ABC paulista possui ensino médio noturno, um parque pedagógico sustentável em uma área de mil metros quadrados.

A mais recente unidade aberta, no Ipiranga, inaugurou com aproximadamente 600 alunos matriculados. “Só uma marca forte, consolidada e reconhecida é capaz dessa realização. Entendemos que há muito espaço para o crescimento do Ábaco no estado de São Paulo”, diz Bruno.

“Este ano, o Ábaco completa 50 anos e era necessário pensar na perpetuação da marca. A parceria com o Salta pode garantir tanto a continuidade da tradição na nossa escola”, conclui Rodolfo Saad, CEO do Colégio Ábaco, que continuará à frente da rede.

