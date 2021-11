Grupo H oferece crédito via antecipação do saque-aniversário do FGTS

O grupo H, primeira fintech de crédito consignado privado a promover o bem-estar financeiro dos colaboradores, ampliou seu portfólio de produtos para começar a ofertar crédito por meio da antecipação do saque-aniversário do FGTS. O grande diferencial é que, além do crédito, os solicitantes terão acesso gratuito a toda jornada em educação financeira oferecida pela fintech — como o time de planejadores financeiros e conteúdos exclusivos sobre o tema.

Desde 2020, os trabalhadores podem optar por fazer retiradas anuais de uma parte de seu saldo no FGTS (fundo de garantia) no mês de seu aniversário. Porém, caso uma pessoa tenha o interesse de antecipar em até cinco saques-aniversários, é possível contratar esta operação de crédito.

Aliado aos valores da empresa, este produto contará com toda a agilidade e humanização que o grupo H já oferece, no qual o profissional pode fazer a antecipação sem comprometer sua situação financeira, com taxas em torno de 1,99% a.m. Disponível para pessoas que trabalham com carteira assinada, desempregados e negativados. Para poder acessar essa linha de crédito, é preciso ter saldo no FGTS acima de R$ 1.000,00.

Segundo Arthur Farme D’Amoed, CEO do grupo H, a evolução desta modalidade acompanha uma tendência do mercado de crédito. “Investir em serviços que gerem impacto real na vida das pessoas é um desejo que vem crescendo entre as empresas brasileiras e as pessoas, e a antecipação via saque-aniversário vai de acordo com isso. Afinal, o dinheiro já é do trabalhador. Agora, com a estrutura que oferecemos, ele terá acesso a consultoria financeira para utilizar esse valor de forma consciente, sem atrapalhar sua saúde financeira”, diz.

Entre abril de 2020, quando as operações foram autorizadas, e agosto de 2021 foram contabilizados 7,4 milhões de créditos deste tipo, num total de R$ 11,8 bilhões. Com a novidade, o grupo H tem a previsão e expectativa de originar R$ 70 milhões nesta modalidade até final de 2022.

