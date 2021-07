Grupo FSB anuncia aliança estratégica com Giusti Comunicação

A partir desta terça-feira, 27, a agência Giusti Comunicação, fundada pelo jornalista Edson Giusti há 18 anos, passa a fazer parte do Grupo FSB. A agência atende clientes como Aegea, Ame, Alpargatas, EDP, Grupo SBF, Centauro, SBT, Estadão, Protege, Centro Paula Souza e Parque Global. O movimento é mais um passo na estratégia de consolidar o Grupo FSB como o mais completo ecossistema de soluções de comunicação de mercado.

O Grupo FSB conta, atualmente, com a FSB Comunicação, a Loures Consultoria, o Instituto FSB Pesquisa, a F5 Business Growth e a plataforma Bússola, lançada em parceria com a Exame. Líder do ranking de agências do país, o grupo faturou mais de R$ 250 milhões em 2020.

“Em seus 40 anos de existência, a FSB se consolidou na liderança do mercado de comunicação corporativa do país. Seguimos na busca de unir as principais cabeças, empresas e soluções de comunicação do mercado. Nossos objetivos são sempre incrementar a oferta para a nossa carteira de clientes e crescer cada vez mais na área privada, especialmente no mercado de São Paulo. Este ano, por exemplo, já registramos um crescimento de 50% na carteira de clientes privados, que vem registrando forte expansão desde a aquisição da Loures Consultoria em 2018”, declara Marcos Trindade, sócio e CEO do Grupo FSB.

Edson Giusti afirma que o Grupo FSB tem a estrutura e a história capazes de impulsionar o crescimento da agência nos próximos anos. “A Giusti cresceu e ganhou relevância no mercado de comunicação, de marketing, de gestão de crise e de atendimento estratégico de lideranças empresariais. Recebi várias propostas de outros grupos, mas considerei que o grupo FSB passa por um momento de grandes investimentos em transformação digital, não olhando apenas para o PR tradicional, mas para o PR Digital. E uma agência com nosso perfil era exatamente o que eles estavam buscando. Outro motivo que considerei fundamental: é um grupo construído e tocado por sócios que atuam com o pulso no negócio. Nossa associação com o Grupo FSB nos dará a estrutura necessária para completar mais um ciclo de crescimento. Fico muito feliz em integrar o maior grupo de comunicação do país e poder contar com seus pilares de criação, inteligência de dados e relações institucionais. Tenho certeza que essa nova etapa será positiva para nossos atuais e futuros clientes”, declara Giusti.

A visão é compartilhada por Alexandre Loures, sócio do Grupo FSB e fundador da Loures Consultoria: “Tenho certeza que a Giusti vai se beneficiar com sua associação ao maior grupo de comunicação do Brasil, assim como aconteceu com a Loures, que dobrou de tamanho desde que ingressou no Grupo FSB. A estrutura do grupo, com as expertises somadas do ecossistema e a robustez da cartela de clientes, traz um ambiente de grande favorabilidade para a agência impulsionar ainda mais o seu negócio. Do nosso ponto de vista, a Giusti vai ser muito importante por trazer como diferencial o conceito de Creative PR, que une estratégia e criatividade”, afirma.

Também fazem parte da Giusti os sócios Bel Pocai, Marcela Branco e Francisco Itacarambi, que atuam como diretores de atendimento, além de Gabriela Santos, diretora administrativa e de recursos humanos, e Renato Ganhito, diretor de novos negócios.

Vale ressaltar, que a Giusti permanecerá totalmente independente do grupo, preservando sua autonomia. Haverá sinergia apenas entre as áreas estruturais da Holding, que dão suporte a todas as empresas do Grupo FSB, mas os negócios seguirão separados, inclusive fisicamente e com equipes distintas: “O Edson Giusti continua como CEO. Nada muda na gestão, inclusive com seus atuais sócios. Estamos desenvolvendo uma estratégia de consolidação do mercado baseado na atração de agências com sócios que estão no dia-a-dia dos clientes e não queiram sair do negócio, como nós”, afirma Diego Ruiz, sócio do Grupo FSB responsável pelas áreas de inovação, expansão e M&A.

Crescimento do Grupo FSB nos últimos anos

Quase três anos após a compra da Loures Consultoria, a formação do Grupo FSB proporcionou sucessivos avanços e inovações para os negócios, entre eles o projeto Bússola, em parceria com a Exame, com conteúdo estratégico voltado para tomadores de decisão.

Outra iniciativa estratégica foi o lançamento da agência de transformação digital e desenvolvimento de negócios F5 Business Growth, voltada principalmente para construção de máquinas de venda digitais e liderada por Renato Mendes, ex-Netshoes e um dos fundadores da consultoria Orgânica. Merece destaque ainda a Game&Change, nova frente de negócio desenhada para elaboração de estratégias de marca e comunicação dentro do ambiente gamer.

“Estamos atentos às mudanças do mercado e de olho em tudo que nossa carteira de clientes necessita para contarmos sempre com as melhores soluções do setor de comunicação. Estamos buscando a consolidação de um ecossistema que seja capaz de antecipar tendências, inovar e agregar diferenciais estratégicos para as empresas que atendemos”, diz Ruiz.

A Giusti Comunicação, com quase duas décadas de história, é uma das empresas mais admiradas do setor de comunicação. Em sua trajetória, a agência acumulou cases de sucesso em gestão de crise corporativa e foi a única do mercado de comunicação corporativa a ganhar o prêmio Caboré, além de ter ganho três Leões de Cannes, na categoria PR. A cultura da Giusti se aproxima a do Grupo FSB pela capacidade de realizar entregas estratégicas ligadas ao negócio dos clientes, além do profundo conhecimento de seus mercados de atuação e do relacionamento com as principais lideranças empresariais do país, o que garante excelência nas entregas e resultados assertivos.

Edson Giusti é um velho amigo de Alexandre Loures, desde que o sócio do Grupo FSB ainda atuava com head de comunicação da Ambev, de onde acompanhou a bem-sucedida trajetória de Giusti e seu reconhecimento pelo mercado. Loures propôs a aproximação, e todo o processo de negociação foi conduzido por Diego Ruiz, com apoio da consultoria Pipeline e seu sócio-fundador, Alon Sochaczewski.

O fundador do grupo, Francisco Soares Brandão, celebrou a mais nova associação e o contínuo crescimento do negócio que traz as iniciais de seu nome.

“A FSB é fruto de muito trabalho e, desde o início, quando comecei a empresa há mais de 40 anos, sempre busquei trazer as melhores cabeças do mercado para trabalhar com a gente. Com movimentos importantes assim nós iremos manter nosso crescimento e garantir a continuidade do negócio em um mercado em constante mudança e evolução”, afirma o fundador.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube