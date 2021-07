Grupo Fesa expande atuação para o mercado chileno

O Grupo Fesa, um ecossistema brasileiro de soluções de RH e de conexões humanas, anunciou esta semana o início das operações no Chile. A empresa, que ficará sediada em Santiago, já conta com um portfólio de 50 clientes locais nos segmentos de agronegócios, bancos e seguros, mineração, indústria, energia, educação, varejo, infraestrutura e farma e saúde.

Com 26 anos de experiência no mercado brasileiro, o Fesa é formado pelas marcas Fesa Executive Search, Fesa Asap, Fesa C.R.O.M.A, Fesa XFour e Fesa Advisory, e já atua em Argentina, México e Estados Unidos. No Chile atuará com as marcas Fesa Advisory, especializada em soluções estratégicas para desenvolvimento de liderança, e a Fesa XFour, impulsionadora de startups com soluções inovadoras para RH. A prática de busca de altos executivos ficará a cargo de um sócio local, a Hemisferio Izquierdo, pioneira do segmento no país e com amplo conhecimento de profissionais e do mercado chileno.

Carlos Guilherme Nosé, CEO e sócio do Grupo Fesa, afirmou que o projeto de expansão vem sendo trabalhado há algum tempo e acompanha também o crescimento dos clientes da empresa. “Estamos felizes em poder acompanhar a expansão de alguns de nossos clientes e otimistas para continuar investindo na construção de uma equipe de primeira linha”, disse. A operação chilena será liderada por Julien Descatoire e uma equipe com mais de cinco anos de experiência nos mercados de Chile, Peru e Colômbia.

