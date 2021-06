Grupo Era lança safra 2021 com sementes 100% atestadas contra pirataria

Por Bússola

O Brasil é hoje um dos líderes mundiais no mercado de produtos agrícolas, que movimentam 26,4% do PIB brasileiro, segundo dados da Embrapa. Porém, o mercado ilegal de sementes causa prejuízos ao setor da ordem de 2,5 bilhões de reais.

Com o objetivo de reduzir a comercialização de sementes forrageiras piratas e aumentar os padrões de qualidade do produto no Brasil, o Grupo Era lançou hoje, 2, a Safra 2021 100% atestada pelo Programa Semente Legal.

O Grupo Era representa as marcas Ponto Alto e Nova Safra. O programa Semente Legal, da Ceptis Agro, atesta a produção de forma ampla: realiza a certificação de origem, o monitoramento do processo produtivo, a verificação de qualidade e a rastreabilidade segura dos grãos.

A iniciativa é inédita porque o Grupo Era é a primeira empresa do Brasil a adotar essas quatro ações integradas que atestam toda a produção. O Grupo Era atua no Brasil e no exterior e tem impacto relevante na agropecuária brasileira. Fornece sementes para o exterior e para os 26 estados brasileiros e Distrito Federal, com representantes em 362 municípios e em todas as principais cidades do agronegócio brasileiro.

A iniciativa do Grupo Era é resultado da parceria realizada no ano passado entre a Ceptis Agro e a Associação dos Produtores de Sementes do Estado de Mato Grosso do Sul (Aprossul). Pela parceria, as empresas associadas aderem voluntariamente ao Programa Semente Legal garantindo assim a rastreabilidade segura de todos os seus produtos. Foi o caso do Grupo Era: a empresa aderiu e, hoje, é pioneira em lançar a implementação do programa atestando 100% de sua safra de sementes. Com a entrada do Grupo Era, o Programa Semente Legal cresce 50% no Brasil.

De acordo com o CEO da Ceptis, Philippe Ryser, a iniciativa também contribui para a autorregulação do setor, combatendo práticas de comercialização de sementes piratas, que prejudicam a produtividade e a segurança alimentar dos brasileiros.

"Estamos implementando, com o Semente Legal, um modelo de negócios com uma referência de boas práticas. Isso reflete em todo o setor, que contará com um importante instrumento de combate ao comércio ilícito e à concorrência desleal e, principalmente, de proteção do consumidor".

Faturamento

Para o presidente da Aprossul e do Grupo Era, Celso Pess Junior, um dos pontos importantes do Semente Legal é que "quando os produtores passam a oferecer um produto seguro, de origem comprovada, ficam diferenciados como corretos". "O revendedor, ao comercializá-lo, também tem sua reputação fortalecida. Além de agregar valor ao produto, o Semente Legal também conquista a confiança dos profissionais do campo", afirma.

