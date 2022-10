Greentech Business recebe propostas para soluções ESG até hoje

Startups e scale-ups têm até hoje, 24 de outubro, para cadastrar suas propostas para participar do Greentech Business, o evento internacional, que conecta startups de tecnologia sustentáveis com tomadores de decisão e empresas que estão em busca de novas soluções ESG. O evento está com inscrições abertas para o cadastro de iniciativas de impacto verde de empresas de todo o mundo.

Os escolhidos participarão de um bootcamp entre os dias 7 e 23 de novembro e terão a chance de fazer conexões e apresentar os seus pitches para grandes organizações de diferentes setores. Por fim, os projetos selecionados serão convidados a participar do evento em formato híbrido nos dias 29 – presencial, no Espaço Cubo Itaú, em São Paulo, ou via plataforma digital.

O Greentech Business, que tem o objetivo de impulsionar tecnologias sustentáveis e fomentar o ecossistema de inovação sustentável em todo o mundo, é uma iniciativa da Build from Scratch, uma empresa e administradora de investimentos focada em acelerar o crescimento de novas tecnologias. A edição deste ano marca o lançamento da pioneira plataforma da Greentech Business, um hub digital que reúne em um só lugar todos os projetos e iniciativas cadastradas onde os usuários, (corporações, investidores e governos), buscam soluções pelo impacto desejado.

"Nosso objetivo com a Greentech é transmitir conhecimento, revelar as melhores soluções, ajudar a fazer acontecer o ESG de verdade dentro das empresas e impulsionar negócios que desenvolvem soluções de impacto para acelerar a descarbonização e um futuro mais limpo. Por isso, nos dedicamos em proporcionar conexões de qualidade e alimentar um ecossistema forte que realmente se importa em crescer com propósito, além do bootcamp, que foi pensado como um momento de capacitação com mentorias e grandes oportunidades de desenvolvimento de negócios e networking com grandes empresas", diz Tiago Brasil, empreendedor e fundador da Build from Scratch e do Greentech Business.

Neste ano, o Greentech já conta com o apoio de grandes marcas como 2W Energia, Heineken, KEARNEY, Florida Atlantic University e Evox Technology e espera selecionar 20 startups e scale-ups que oferecem tecnologia para descarbonizar, despoluir ou reduzir os gases de efeito estufa com potencial para escalar internacionalmente e crescer receita rapidamente, No ano passado, o evento revelou 21 melhores cases de empresas de inovaçāo sustentável de 5 países diferentes, que apresentaram seus modelos de negócios em pitches direcionados ao público. Ao todo o Greentech Business já selecionou mais de 50 empresas e mostrou ao público nos últimos anos.

