Gratuito, o projeto dela vai transformar mais de mil artistas em empreendedores culturais 

Bárbara Guerra é presidente do Instituto Arlequim, que está com inscrições abertas para iniciativa que ajuda artistas a terem sucesso na elaboração de projetos culturais 

Bárbara Guerra, presidente do Instituto Arlequim (Instituto Arlequim/Divulgação)

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14h16.

Realizado pelo Instituto Arlequim, o projeto Trilhas de Cultura está com inscrições abertas para a iniciativa Laboratório de Projetos Culturais. Artistas de São Paulo capital podem se inscrever até 4 de outubro na trilha que ensina como ter sucesso em editais de fomento à cultura.

  • O Laboratório é gratuito,
  • Oferece ajuda de custo de R$400 para cada participante, 
  • Ao final, os 20 melhores projetos receberão premiação de R$10 mil.

De 13 de outubro a 1° de novembro, serão 1000 artistas que participarão de cursos, oficinas e mentorias; e também receberão suporte técnico. Bárbara Guerra, presidente do Instituto Arlequim e idealizadora do projeto, tem como principal objetivo democratizar o acesso à cultura.

“Esse projeto todo vem de uma inquietação da gente capacitar pessoas para sobreviverem no mercado cultural, podendo transitar em várias artes e áreas. Queremos dar apoio gratuito e suprir a carência de aprendizado sobre gestão de projetos, diz.

Um projeto de quem entende que ser artista não é fácil

Bárbara começou a dançar aos 12 anos, passou a vida toda em Cubatão e quando decidiu fazer faculdade de dança em São Paulo se viu com o seguinte desafio: uma rotina de vai e vem de uma cidade para outra, estudos, e trabalho para bancar a faculdade.

Foi difícil convencer a família de que dá para viver de arte, desafio pelo qual todo artista passa. Mas ela se formou em Dança e passou a organizar projetos culturais ao lado do marido, experiência que a fez aprender na prática como construir uma carreira em cultura.

“A gente foi se aprimorando. Hoje, tenho muito prazer em estruturar um projeto e vê-lo sair da burocracia pra magia que é o teatro e as artes cênicas. Dessa experiência surgiu a ideia do Instituto Arlequim”, conta. 

Fundado em 2020, a Organização da Sociedade Civil (OSC) é viabilizada pela lei Aldir Blanc. Ela começou com rodas de conversa para fomentar o empreendedorismo cultural. O Trilhas de Cultura surgiu como uma evolução do desejo inicial e representa o ponto de partida definitivo para a trajetória da OSC. 

Queríamos apoiar artistas no processo de inscrever seus projetos, fazer a gestão, a prestação de contas, e transformar sonhos em realidades. Então, a gente criou o Trilhas de Cultura com esse intuito de dar ferramentas para que artistas tenham autonomia sobre a sua própria vida cultural e façam projetos de forma eficaz”, diz.

Um projeto com diversas frentes para maximizar o impacto 

Uma iniciativa do Instituto Arlequim e da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC), o Laboratório de Projetos Culturais mira desburocratizar e democratizar o acesso a editais de fomento à cultura. Mas ele é apenas um braço do Trilhas de Cultura.

Bárbara, que veio do teatro musical, já participou de grandes produções. Coreógrafa e diretora, já foi contemplada com o Prêmio de Melhor Coreografia por duas vezes consecutivas pelo Prêmio Bibi Ferreira. O reconhecimento veio das suas coreografias em Donna Summer Musical e Zorro, Nasce uma Lenda – a última, lhe rendeu o Prêmio Destaque Imprensa Digital.

Com sua trajetória de destaque no teatro musical, ela incluiu também, um braço em parceria com a Broadway Dreams Brazil no Trilhas de Cultura. Este, consiste em uma Imersão artística com grandes nomes do teatro musical brasileiro e internacional.

Outros braços também incluem:

  • Trilha Online em Gestão Cultural – Capacitação digital gratuita, com materiais interativos, biblioteca de modelos e suporte online.
  • Rodas de Conversa – Encontros com profissionais do setor, presencial, promovendo trocas sobre oportunidades e desafios.
  • Oficineiros-Embaixadores e Oficineiros-Assistentes – Agentes culturais que atuam na mobilização local para ampliação do alcance territorial e apoio à facilitação, respectivamente.

Evento realizado pelo Trilhas de Cultura (Instituto Arlequim/Divulgação)

Educação é pilar essencial da vida artística 

Para garantir o sucesso do Laboratório e dos outros braços do Trilhas, Bárbara buscou a parceria da Sofia Educação. Atualmente, as aulas são estruturadas pela companhia e praticadas em equipamentos da prefeitura, em lugares como bibliotecas públicas

Para os próximos anos, a presidente e seu parceiro pretendem continuar facilitando a jornada profissional dos artistas, que hoje são mais de 8 milhões de brasileiros e representam 8% da força de trabalho nacional – dados do DIEESE (2024).

Depois desta estreia oficial, Bárbara planeja a busca por instituições interessadas em manter um instituto ativo e de forma contínua. Ela diz que tudo depende de patrocínio, e de gente que apoie a ideia e possa promover financeiramente a estrutura. 

“Vamos desenvolver o instituto para que possa cada vez mais capacitar e fornecer ensino de cultura gratuitamente para vários tipos de pessoas”, diz. 

E sobre o que a move nessa trajetória no cenário artístico brasileiro, ela responde: Transformar realidades. A arte e a cultura fazem isso, e a educação é a principal ferramenta para tal. Espero, de verdade, poder transformar a realidade das pessoas. Quero que elas possam enxergar na frente delas um futuro e um caminho de sucesso”.

Evento realizado pelo Trilhas de Cultura (Instituto Arlequim/Divulgação)

 

