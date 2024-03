Gran vai dos cursos preparatórios para o ensino superior investindo R$ 150 milhões em faculdade

‌As edtechs (empresas de tecnologia educacional) decolaram durante a pandemia. Com a facilidade de fazer cursos ou graduações na segurança de casa, todo mundo resolveu se aperfeiçoar e elas ganharam centenas de alunos.

Entre 2020 e 2022, o número de startups neste segmento cresceu 44% , chegando à marca dos 813 empreendimentos, segundo estudo da Associação Brasileira de Startups (Abstartups).

A Gran Cursos fez parte desse movimento e agora quer garantir a perenidade do negócio. Até 2026 a empresa pretende investir R$ 150 milhões na recém lançada Gran Faculdade.

A vertical que oferece graduação digital surgiu em fevereiro de 2023 e já virou uma instituição de ensino superior de grande porte.

São mais de 60 mil alunos.

Mais de 30 cursos de graduação.

Mais de 90 cursos de pós-graduação.

Segundo a edtech, os números do primeiro ano superam a expectativa do lançamento, com uma captação de alunos quatro vezes maior que a média de instituições de ensino superior tradicionais.

A expectativa da companhia é que a vertical de ensino superior seja responsável por 50% da receita da holding até 2027.

A estratégia que proporcionou o sucesso da faculdade

A Gran Cursos ficou conhecida por oferecer cursos preparatórios para concursos públicos. Para garantir o lançamento bem sucedido da faculdade, a empresa investiu na captação dos próprios alunos.

Hoje, mais de 71% dos alunos do ensino superior da Gran Faculdade já eram alunos da vertical de concursos.

“Começamos apostando em quem já era aluno. Quem já conhecia o nosso esforço. Fizemos todo um processo para os alunos entenderem a importância do curso superior, como concluir essa etapa seria um diferencial para conseguir fazer novos concursos e ter salários maiores”, explica Gabriel Granjeiro CEO e fundador da edtech.

