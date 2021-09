GPA lança plataforma Fulfillment de logística e amplia serviços de entrega

GPA lança uma plataforma fulfillment com a GPA Log, empresa de logística do grupo que passa a oferecer serviços para os sellers do marketplace, garantindo entregas rápidas, fretes competitivos e rastreabilidade dos pedidos. O negócio online do GPA tem apresentado desempenho acelerado e um dos impulsionadores da consolidação do e-business é o marketplace, lançado em novembro do ano passado e que já supera a marca de mais de 800 vendedores parceiros.

Com investimentos em tecnologia e operação, o Fulfillment da GPA Log nasce com, inicialmente, dois serviços para os parceiros: o de Entregas e o de Postagem. No primeiro caso, a empresa parceira conta com a experiência em logística do GPA para a entrega das suas vendas, assegurando uma redução no prazo de entrega e no custo do frete para os clientes. Após a venda pelos sites do Extra ou Pão de Açúcar, o seller parceiro acessa seu login na plataforma de Fulfillment, informa a nota fiscal eletrônica e imprime uma etiqueta para colar nos produtos vendidos. Em seguida, a GPA Log retira os pedidos no armazém do vendedor e realiza a entrega.

Já com o Postagem, após a venda no site, a nota fiscal eletrônica é informada pelo vendedor, que deverá imprimir a etiqueta dos Correios e colar nos produtos. Dependendo do volume do pedido e da localização, o vendedor poderá contar com o serviço de coleta dos Correios ou deverá realizar a postagem na agência mais próxima. A entrega será realizada pelos Correios.

A expectativa é que os serviços diminuam em até 40% o custo do frete para os consumidores e reduzam em 25% os prazos de entrega atuais, além de possibilitar um aumento de 40% na capacidade de volume de entregas.

“O Fulfillment da GPA Log nasce para fortalecer a proposta de valor do marketplace, com uma visão de jornada end to end dos clientes, servindo como operadora logística para fornecedores da companhia com o objetivo de otimizar os processos. A nova empresa é parte da estratégia digital do GPA, que escalou e expandiu sua operação de e-commerce e lançou seu marketplace”, declara Marcelo Arantes, diretor executivo de logística do GPA.

A GPA Log opera com toda a capacidade logística do GPA, que conta com mais de 870 lojas no país e 22 centrais de distribuição e entrepostos para realizar uma média de aproximadamente 30 mil entregas por dia. Hoje, a frota do Grupo conta com mais de mil caminhões por dia em circulação para abastecer lojas e entregar os pedidos online dos consumidores.

“Um dos nossos principais diferenciais é o amplo conhecimento da entrega de produtos perecíveis e frios”, diz Arantes.

Logística

Ao longo de sua história, o GPA sempre tem investido em inovação e tecnologia para aprimorar cada vez mais a jornada de compra dos clientes. Especificamente no setor de logística da companhia, recentemente, houve uma aceleração dos investimentos em tecnologia, sobretudo para atender a forte demanda de compras pelo e-commerce, já que em 2020 as vendas online do GPA triplicaram em comparação com o ano anterior. Este cenário gerou uma forte alavancagem e oportunidade para o desenvolvimento da tecnologia na cadeia de suprimentos da companhia. Um dos exemplos nesse sentido foi a adoção de veículos elétricos, como vans e triciclos, para realizar entregas das compras realizadas no e-commerce nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Entre as iniciativas desenvolvidas, destacam-se os aprimoramentos de softwares de gestão dos CDs e da logística dos caminhões, como o WMS (Warehouse Management System) e o TMS (Transportation Management System), além da substituição e eliminação da utilização de papel nos CDs por tablets, com um sistema integrado, o que confere mais eficiência e agilidade na separação de produtos e no controle do estoque disponível.

Ainda, o GPA também possui o modelo de separação por voz (picking by voice), pelo qual, por meio de um sistema, o separador de mercadorias recebe o comando de qual e quantos produtos deve separar. Outra iniciativa foi a solidificação do sistema denominado Centro de Controle Operacional de Abastecimento (CCOA), que permite alertas em tempo real de todas as etapas, mitigando riscos e possibilitando resoluções mais rápidas a eventuais questões logísticas que possam surgir na operação.

“O GPA vem adotando e se atualizando com as principais inovações encontradas hoje no setor para tornar os processos mais rápidos e eficientes de modo a garantir uma experiência de compra ainda mais única e robusta”, afirma o executivo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube