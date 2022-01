Governo faz um grande retrato da realidade de investimentos no Brasil

Por Márcio de Freitas*

O governo federal está fazendo pela primeira vez uma pesquisa detalhada dos investimentos estruturais na economia brasileira, que geram expansão da produção, aumentam as riquezas e criam novas oportunidades de emprego e renda. Com sistematização por áreas, o levantamento separa os aportes em infraestrutura setorial (portos, aeroportos, ferrovias, rodovias), com geração e transmissão de energia, ampliação de parques industriais e novos negócios — trata-se de projetos da iniciativa privada já definidos e anunciados pelas empresas.

O objetivo é ter um indicador que seja parâmetro para melhor orientar as decisões de políticas públicas e, ao mesmo tempo, mostrar a realidade do panorama da credibilidade do país junto aos atores nacionais e internacionais. Os primeiros números colhidos foram extremamente positivos. A pesquisa não inclui investimentos especulativos ou temporários.

Leilão turbinado

Quem quer Porsche Carrera, Audi R8, Range Rover e Mercedes Axor abaixo da tabela? Cerca 260 veículos serão leiloados online nesta quarta-feira, 26, pela Copart do Brasil, especialista em leilões extrajudiciais. Serão quatro sessões de pregões transmitidas pelo site que irão ocorrer às 10h, 12h, 14h e 14h30.

Centro Médico

O Centro Médico Santa Catarina do Hospital Santa Isabel (Rede Santa Catarina), será inaugurado no próximo dia 10, no estacionamento coberto do Norte Shopping, em Blumenau. A unidade fica em uma alameda de serviços e oferecerá atendimento personalizado do Corpo Clínico do Hospital Santa Isabel em cinco consultórios modernos e equipados para diferentes especialidades médicas. A iniciativa também tem o foco em fortalecer e expandir a atuação da Rede Santa Catarina e do Hospital Santa Isabel.

Viés de alta

A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) apontou a contratação de mais de 147 mil novos profissionais de TI nos primeiros oito meses de 2021. O crescimento no mercado de tecnologia brasileiro foi de 22,9%, com investimento de R$ 200,3 bilhões, segundo pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Software e do IDC. Este ano, a estimativa é de crescimento próximo de 12% e investimentos acima de R$340 bilhões. A demanda por profissionais só aumenta.

Leque amplo

A Opah IT, pioneira na implementação de squad as a service, registrou crescimento de 60% na carteira de clientes em 60% no ano passado. Os clientes vieram de setores financeiro, telecomunicações, utilities e terceiro setor. Banco Genial, CVC , Crefisa, Banco Original e Livelo são alguns dos clientes atuais da companhia.

Executiva

A Alelo reforçou seu time de liderança feminino com Priscila Medina, nova diretora comercial. Há dez anos na empresa, a executiva esteve à frente da gestão dos principais clientes da empresa, responsável por relacionamento e fidelização. Atuou como head de estratégia comercial com o Banco do Brasil, um dos sócios e canal de distribuição.

Vagas

A plataforma de serviços financeiros Digio recruta profissionais de diversas frentes, como: marketing, tecnologia, infraestrutura, gestão de dados, operações e outras. No total, são 35 vagas em posições de estagiário, analista, especialista, coordenador e gerente. “Queremos talentos que nos ajudem com a nossa principal missão: transformar a vida financeira de milhares de brasileiros de um jeito descomplicado por meio de produtos, serviços e experiências.

Compartilhamos uma cultura de excelência que une o desempenho do setor bancário com a inovação, agilidade e o ambiente descontraído de uma fintech”, diz Beatriz Nóbrega, Superintendente de Gente, Gestão e CX.

Sorriso perfeito

A MetLife anunciou acordo com a Align Technology do Brasil, empresa líder de dispositivos médicos, para ortodontia e odontologia digital. O acordo facilita o acesso dos clientes da MetLife aos ortodontistas treinados pela Invisalign para avaliação do tratamento em condições exclusivas, trazendo mais possibilidades para quem precisa se submeter ao tratamento ortodôntico.

Virtual

RD Station e Rock Content realizam evento gratuito sobre estratégias e tendências de marketing digital para 2022 com transmissão online. O encontro terá participação de profissionais renomados de empresas como TOTVS, Agência de Bolso e BW8. O evento acontece nesta quinta-feira, 27, gratuito e focado em como realizar ações certeiras de estratégias de conteúdo, email, vendas, entre outros.

TAG

A Nimbi fechou parceria com a Veloe, especializada em soluções de mobilidade urbana e gestão de frotas, com o objetivo de facilitar a passagem dos caminhoneiros, usuários da Nimbi Conta e do Nimbi Frete, em pedágios e estacionamentos conveniados, além de facilitar a gestão das transportadoras. “As tags se mostraram essenciais para o caminhoneiro em tempos de pandemia por evitar o contato com notas e moedas”, afirma Carolina Cabral, CEO da Nimbi.

Drywall

A Knauf do Brasil investiu R$ 1,5 milhão na construção do novo Centro de Treinamento em São Paulo, chamado Knauf Akademia. O objetivo é ajudar a treinar mão-de-obra para drywall e sustentar o crescimento do mercado. O estado de São Paulo é responsável por 40% das vendas dos produtos Knauf. O investimento da Knauf teve o apoio do Ministério Federal Alemão para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ), PPP e KFW Development Bank. Os sistemas Drywall Knauf constituem-se na tecnologia construtiva mais racional hoje disponível no país, para qualquer tipo de edificação residencial ou comercial, em obras novas, ampliações ou de retrofit.

Ajuda

O grupo Ultra, em uma ação conjunta com a Ipiranga e a rede de lojas de conveniência AmPm, anunciou a doação de quatro mil cestas básicas e mais de dez mil litros de água potável para as cidades de Camaçari e Itabuna. Duas mil cestas estão sendo entregues ao Corpo de Bombeiros de Camaçari e duas mil levadas à filial da Ultragaz em Itabuna. Mais de 10.200 litros de água potável foram entregues à filial da Ultragaz em Itabuna, e os próprios funcionários levarão até os abrigos 2.688 garrafas de 1,5 litro e 1.248 galões de cinco litros.

