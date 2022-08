Governo de São Paulo levará dez empresas para o Festival Fringe, na Escócia

Por Bússola

O governo de São Paulo realiza a terceira missão do CreativeSP, programa de internacionalização da economia criativa, que tem como objetivo impulsionar o intercâmbio internacional das empresas paulistas do setor e atrair investimento estrangeiro para São Paulo. A ação acontece durante o Festival Fringe, o maior de arte do mundo, que ocorre de 5 a 29 de agosto, na Escócia. A iniciativa é uma ação conjunta da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, a InvestSP e Secretaria de Relações Internacionais do Governo de São Paulo.

Nesta terceira missão, que tem a Mostra Internacional de Teatro como parceria na curadoria, a Organização dos Estados Ibero-americanos será corealizadora da exibição de 16 sessões da peça “Isto É um Negro”. Única produção brasileira na programação, o espetáculo é um estudo sobre o que é ser preto no Brasil e, especificamente, sobre o que é ser um artista negro no país hoje. O público poderá conferir espetáculo de 3 a 28 de agosto, sempre às quartas-feiras, quintas-feiras, sábados e domingos às 19h15 no Summerhall, em Edimburgo.

Ao todo, dez empresas paulistas participam. Elas foram selecionadas entre as 124 inscritas. São elas: Lusco-fusco, Iracema, Périplo, Parlapatões, Platô Produções, Sabre de Luz Produções Culturais, Corpo Rastreado, Gattu, Amigos da Arte e Cia Trilhas da Arte.

“A missão do programa Creative SP ao Festival de Edimburgo tem dois objetivos: estimular a internacionalização das empresas paulistas das áreas de teatro e dança e posicionar São Paulo como um centro global de economia criativa e produção cultural. Temos muitos ativos relevantes nessa área e precisamos mostrar", afirma o Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão.

A ideia é fortalecer e promover o setor de economia criativa. A ação vai destinar R$ 5,5 milhões para um total de nove missões para eventos setoriais estratégicos internacionais ao longo de 2022, com dez empresas e instituições cada uma. As missões já selecionadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa envolvem eventos de entretenimento, tecnologia, cinema, games, artes cênicas, música, literatura, artes visuais e design na América do Norte e na Europa.

Já estão programadas as viagens para o Gamescon, em Colônia, Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, C2 Montreal, no Canadá, Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e WebSummit, em Lisboa.

Os participantes poderão ter um reembolso de até US$ 3 mil em despesas elegíveis e acesso a ações de capacitação e consultoria. De acordo com o programa, as empresas e instituições participantes arcarão com 50% dos custos das viagens e poderão contar com assessoria e monitoramento de resultados, além de acompanhamento pós-eventos.

Como participar

Para se candidatar para as próximas missões como Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, na Espanha, C2 Montreal, no Canadá, Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, e WebSummit, em Lisboa, empresas e instituições com sede em São Paulo precisam apresentar um histórico da organização e do representante escolhido para a missão, um texto sobre como o evento pode contribuir para as atividades da organização e um plano estratégico para o mercado internacional.

