Golpistas criaram um holograma de IA meu para enganar projetos desavisados

Por Patrick Hillmann*

Quando ingressei na Binance há aproximadamente um ano, fiquei chocado com as camadas de protocolos de segurança que os novos funcionários precisavam passar para começar a trabalhar. Mal sabia eu que o processo de integração era a parte mais fácil. Os funcionários da Binance em todo o mundo passam por treinamentos regulares e verificações de segurança frequentes para garantir que cumpram as rígidas regras de segurança cibernética vigentes.

Apesar de ter liderado anteriormente uma das maiores equipes de segurança cibernética do mundo e gerenciado algumas das maiores violações de dados da história (US OPM, Ashley Madison etc.), eu não estava preparado para os ciberataques, ataques de phishing e golpes que visam regularmente a comunidade cripto. Agora eu entendo o porquê a Binance vai tão a fundo nesse quesito.

No entanto, os criminosos quase sempre vão encontrar uma maneira de se adaptar e contornar até mesmo o sistema mais seguro. Ao longo do último mês, recebi várias mensagens online me agradecendo por dedicar um tempo para me reunir com as equipes de projeto sobre possíveis oportunidades de listagem de seus ativos na Binance.com. Isso foi estranho porque eu não faço nenhuma supervisão ou tenho qualquer conhecimento das listagens da Binance, nem me encontrei com nenhuma dessas pessoas antes.

Acontece que uma sofisticada equipe de hackers usou entrevistas anteriores e aparições minhas na TV, ao longo dos anos, para criar um “deep fake” de mim. Além dos 15 quilos que ganhei durante o covid estarem visivelmente ausentes, esse deep fake era refinado o suficiente para enganar vários membros altamente inteligentes da comunidade cripto.

Além deste último incidente, houve um aumento recente de hackers fingindo ser funcionários e executivos da Binance em plataformas como Twitter, LinkedIn, Telegram, etc. Estamos preparados para defender nossos usuários e nosso ecossistema. Afinal, temos a maior e mais experiente equipe de segurança cibernética do setor, composta pelos principais investigadores com passagens pelo FBI, Serviço Secreto dos EUA, IRS, Europol e outras agências respeitáveis ​​com histórico comprovado de combate ao crime cibernético. Esses especialistas de renome mundial estão aqui para ajudar a Binance a construir um ecossistema de ativos digitais seguro para todos os usuários.

A primeira linha de defesa, no entanto, são sempre os próprios usuários. Como integrante da comunidade cripto, é imperativo que você:

Esteja atento e sempre tome medidas proativas para garantir que você não seja vítima de golpes e falsificações.

Use a ferramenta Binance Verify para verificar se a conta representa oficialmente a Binance. Tenha em mente que o Binance Verify não é infalível. Por exemplo, um golpista pode falsificar seu endereço de e-mail constando como “de” ou se esconder atrás do nome real de um funcionário da Binance. Em ambos os casos, o Binance Verify pode produzir resultados mistos.

Relate quaisquer atividades ou contas suspeitas ao Suporte da Binance.

O processo de listagem da Binance

Os usuários frequentes não são os únicos alvos destes criminosos. As equipes de projetos de cripto agora estão mais frequentemente na mira deles. Os golpistas costumam criar perfis falsos no LinkedIn e usá-los para abordar gerentes de projetos desavisados ​​com a promessa de ajudá-los a ser listarem na Binance.com.

Lembre-se do golpe do “Príncipe da Nigéria” do início dos anos 2000: faça um pequeno pagamento adiantado e você receberá uma grande quantia de dinheiro mais tarde, quando o “patrimônio do príncipe” for recuperado.

Nesse caso, o equivalente a uma grande soma de dinheiro é ter um token listado na Binance.com. Mas para chegar lá, os projetos são obrigados a pagar algum dinheiro primeiro. Mesmo truque, palavras diferentes.

Os projetos interessados ​​devem garantir o envio de formulários apenas por meio do link oficial do aplicativo de listagem encontrado no rodapé do site Binance.com. Sempre verifique se você está no domínio oficial da Binance e não em um site de phishing.

Reserve algum tempo para ler as dicas de listagem do CZ. A listagem de tokens na Binance passa por um rigoroso processo de due diligence. Não há atalhos para listar seu projeto na Binance. Se alguém afirmar ser um representante da Binance e oferecer um caminho “fácil” para listar, peço que denuncie-o ao Suporte da Binance imediatamente.

Cuidado com quem você confia

Seja você um usuário da Binance ou um fundador de uma startup blockchain, a vigilância é a arma mais poderosa. Os criminosos não precisam de habilidades técnicas avançadas para roubar seus fundos - basta fazer você acreditar neles.

Se você receber um e-mail de alguém alegando ser da “equipe da Binance”, preste atenção na redação do texto. As mensagens falsificadas geralmente contêm erros sutis, como ortografia, sintaxe estranha, frases chocantes ​​e nomes de domínio com erros de grafia.

Os golpistas geralmente estimulam suas vítimas a agir, criando uma falsa sensação de urgência. Por exemplo, o e-mail fraudulento pode dizer: “Sua conta Binance expirará em uma semana. Para evitar a perda de fundos, mova seus ativos para este endereço de carteira seguro.”

Os usuários devem sempre suspeitar de mensagens pedindo para transferir dinheiro ou compartilhar informações confidenciais, como detalhes pessoais ou senhas. Para obter mais dicas sobre como proteger sua conta Binance, os usuários podem consultar nosso guia de segurança completo.

Não há lugar para criminosos

A Binance tem tolerância zero para atividades ilícitas no espaço cripto, pois as vemos como uma das maiores ameaças ao crescimento da indústria. Como líder no setor Web3, acreditamos que somos responsáveis ​​por garantir o crescimento responsável do ecossistema – do tipo que coloca a segurança do usuário em primeiro lugar.

Para os usuários, a melhor defesa é usar o bom senso. Siga todas as nossas dicas de segurança, confie em seus instintos – e se você sentir um centímetro de dúvida, entre em contato com o Suporte da Binance imediatamente.

*Patrick Hillmann é Diretor de comunicações da Binance

