Gigante de materiais de construção se prepara para faturar R$ 5 bi por ano

Com mais R$ 123 milhões em caixa após captações realizadas em 2021, a ABC da Construção, rede especializada em acabamentos para construção, pretende acelerar seu plano de expansão para chegar a mil lojas, alcançando um faturamento anual de R$ 5 bilhões.

Só este ano, a construtech chegou à marca de 200 lojas. Em 2022, a rede deve dobrar de tamanho com mais 200 estabelecimentos. Com um modelo de negócios omnichannel, escalável e gerador de caixa, a empresa é considerada uma das primeiras construtechs brasileiras. Seu ecossistema conta com uma plataforma digital proprietária e um sistema de logística inovador para o mercado, que engloba tecnologias próprias e iniciativas sustentáveis.

O montante de R$ 123 milhões é fruto da última rodada de investimentos realizada pela ABC da Construção. A Dexco, maior empresa do segmento de fabricação de materiais de construção, que possui importantes marcas, como Deca, Duratex, Hydra, Portinari e Ceusa, investiu, por uma participação minoritária de 10%, R$ 103 milhões na empresa.

A conclusão da operação dependia da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), que deu sinal verde para o investimento em dezembro. Nesta rodada, o próprio CEO da ABC, Tiago Moura Mendonça, aplicou mais R$ 20 milhões na empresa. O negócio também já recebeu aportes de instituições como a FIR Capital e a Redpoint eventures.

“Esse deal com a Dexco representa muito para nosso negócio por se tratar da empresa mais importante do nosso ramo reconhecendo o nosso trabalho. Reinvestimos 100% de todo nosso caixa gerado na operação há mais de dez anos. Hoje somos uma empresa sólida, geradora de caixa e sem dívida que foca, antes de mais nada, na qualidade da expansão. Com o apoio da Dexco aumentaremos nosso ritmo de crescimento até que nosso grande sonho de estarmos presentes em cada cidade acima de 5 mil habitantes seja alcançado”, declara Mendonça.

De acordo com o CEO da ABC, além de novas unidades, os planos de expansão englobam estratégias de marketing bem estruturadas para fortalecer cada vez mais a marca e se posicionar como uma empresa diferente no segmento, incluindo patrocínio a grandes clubes de futebol, como Flamengo, Atlético Mineiro e São Paulo.

Fundada há 64 anos pelo avô de Mendonça, a marca vive um crescimento tão acelerado quanto o de uma startup. “É uma grande conquista chegar a este patamar e cumprir nossa meta para 2021 de alcançar 200 lojas. Vamos continuar fomentando o empreendedorismo local, um dos nossos principais propósitos, oferecendo suporte através do nosso modelo de negócio ancorado em escala, tecnologia, logística e marca para que nossos franqueados possam ser cada vez mais protagonistas onde atuam e extremamente fortes no segmento”, diz o CEO.

