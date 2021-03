Geekonomy: A bolha nerd que tomou conta de Wall St. - mobilização ou crime?

O mês de janeiro testemunhou a criação de um novo modelo de compra e venda de ações em Wall Street: as chamadas meme stocks, ou 'ações-meme'. Elas ocorrem quando um grupo de uma comunidade on-line se junta para comprar papéis de determinadas empresas de forma coordenada, supervalorizando sua cotação no mercado.

A ideia era desafiar os analistas veteranos de Wall Street, que apostavam no declínio do varejo físico por conta da pandemia, e que acabaram por, em tese, subvalorizar o desempenho de empresas como AMC (rede de cinemas) e a GameStop, que é tipo uma Blockbuster dos videogames. E é aí que entram os nerds: uma comunidade de nicho dentro de um fórum do Reddit decidiu se unir para valorizar os papeis dessas empresas. E isso se tornou um movimento gigantesco que tomou as páginas dos noticiários de negócio e economia.

A GameStop, principal impactada pelo movimento, vende e compra consoles, acessórios e mídia física dos jogos. Já vinha em uma curva descendente no faturamento ao longo dos anos, mas com aceleração digital da pandemia, viu seu negócio atingir patamares ainda mais críticos. Ainda assim, segundo a turma do Reddit (a comunidade on-line que levantou essa questionamento) sua situação financeira não era tão ruim, contrariando a visão de especialistas e veteranos do trade.

O modelo de se comprar e vender de forma coordenada não é exatamente novo. Comunidades de interessados em investimento existem há um bom tempo, e vocês devem lembrar a explosão das empresas pontocom, em que os traders se reuniam em salas de bate-papo tanto para compartilhar dicas quanto para blefar, mentir, e criar movimentos que, de alguma forma, pudessem beneficiá-los no complexo jogo da negociação de ações.

Por que, então, a supervalorização da GameStop é relevante?

É relevante porque mostra, mais uma vez, o poder de escala e mobilização dos grupos de nicho. E a gamificação de assuntos não necessariamente relacionados a seus universos temáticos, com impacto potencial muito maior e abrangência capaz de atuar na sociedade como um todo.

É relevante também porque traz à baila uma conversa sobre responsabilidade. Manipulação de mercado é contra a lei, e por mais interessante que possa parecer "salvar" empresas do declínio financeiro em uma movimentação em massa, a prática como está sendo feita pode configurar crime.

O Reddit é uma comunidade de comunidades. Imagine que qualquer pessoa pode começar uma conversa – tipo um fórum – sobre qualquer assunto, e outros usuários interessados naquele mesmo tema podem se juntar e acrescentar o que quiserem, manter a discussão ativa. E debater sobre compra e venda de ações não necessariamente é um crime. O impacto disso, no entanto, deve ser investigado e levado em consideração para possíveis ajustes regulatórios.

No Brasil, a CVM precisou soltar um comunicado chamando a atenção para possível atuação irregular de pessoas nas mídias sociais que tentaram fazer um movimento parecido por aqui.

Enquanto isso, o assunto continua rendendo.

O impacto da especulação do Reddit para alguns desses fundos é estimado em bilhões de dólares, mas quem realmente pode sair prejudicado nessa história toda são as pessoas físicas, sobretudo os amadores e aventureiros que entraram nessa briga de foice seguindo o hype, mas que podem ver seu dinheiro desaparecer. As ações da GameStop continuam sendo negociadas acima de quando toda a história começou, mas vêm caindo a cada dia. Aos que ainda estão por lá, a dica é que saiam enquanto é tempo.

O que não se pode negar é que todo esse frisson sobre a super e subvalorização da GameStop e de outras empresas pelo Reddit é uma bolha que pode estourar a qualquer momento: o assunto chama a atenção por supostamente representar a batalha entre amadores versus profissionais, dos rebeldes contra o establishment. No entanto, como já foi dito, há uma discussão sobre responsabilização até mesmo criminal de nossas ações on-line, seja como indivíduos ou como comunidade.

*Sócio-diretor de Growth na Loures Consultoria

