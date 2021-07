Fundação Estudar seleciona 200 universitários para conhecer empregadores

Os jovens talentos interessados no mercado de tecnologia, que quiserem conhecer — online — recrutadores de empresas como B3, Stone, Itaú Unibanco, Salt Pay, Eleva, Ômega Energia e Grupo Boticário, têm até o dia 27 de julho para se inscrever gratuitamente no Conexão Tech da Fundação Estudar. Através de um processo seletivo, a organização irá selecionar 200 universitários, recém-formados ou em início de carreira que terão a oportunidade de conhecer marcas empregadoras e participar de interações com os representantes das empresas.

O evento acontece no dia 18 de agosto, das 13h às 20h. Para participar, os interessados precisam se inscrever no link do Conexão Tech. O programa tem como foco o público exclusivo de tecnologia e já registrou mais de 15 mil inscritos só em 2020.

“É uma grande oportunidade para que os jovens se aprofundem no mercado de tecnologia, podendo aprender sobre o dia a dia e as possibilidades de carreira em Tech. Além disso, o contato com grandes empresas e recrutadores, traz influências na vida profissional de cada um deles”, afirma Anamaíra Spaggiari, diretora executiva da Fundação Estudar.

Além do networking com as empresas, os jovens também terão a oportunidade de participar das salas de relacionamento e dos painéis que vão abordar temáticas como: início na carreira tech, contribuições das tecnologias para resultados de impacto, diversidade na área, dia a dia do profissional e soft e hard skills do ambiente de trabalho. O objetivo é garantir experiência de aprendizado e conexão entre eles.

