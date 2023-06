Fundação Dom Cabral e Central Única das Favelas conquistam prêmio juntas

A Escola de Negócios da Favela foi destaque no Excellence in Practice Award do EFMD - European Foundation for Management Development. Com o case “Favela Fundos, FDC e CUFA: Escola de Negócios da Favela”, o projeto conquistou o prêmio Prata da iniciativa, que avalia projetos de escolas de negócios de todo o mundo para desenvolvimento de organizações que geram transformação.

Fruto da parceria entre a Fundação Dom Cabral (FDC) com a Central Única das Favelas (CUFA) e a Favela Fundos, o projeto foi anunciado em setembro de 2022 com o objetivo de capacitar moradores de comunidades que já tenham seu próprio negócio.

“Esta conquista mostra o quanto a Educação Social é importante e necessária para o acelerar as transformações que queremos ver na sociedade. Com a Escola de Negócios da Favela, estamos construindo um ecossistema que une educação e criatividade para gerar um ambiente econômico sustentável dentro das favelas. Estamos muito felizes por fazer parte desse projeto ao lado da CUFA e da Favela Fundos”, diz Ana Carolina Almeida, vice-presidente executiva adjunta de Educação Social da FDC.

Como funciona a Escola?

A Escola de Negócios da Favela, organizado pela Educação Social da FDC, conta com conteúdo específico para cada tipo de empreendimento e busca conectar oportunidades e construir um ecossistema econômico saudável dentro das favelas, enfatizando a importância de se reconhecer a favela como potência.

“Esse prêmio surgiu para fortalecer os empreendedores da Expo Favela Innovation, a maior feira de negócio de favela do mundo. Temos o foco de fomentar o empreendedorismo de favela. E para isso, precisamos qualificar as pessoas que produzem e inovam na favela. Por isso, lançamos a Escola de Negócios da Favela, uma parceria da CUFA e da Fundação Dom Cabral. E este prêmio, que nos orgulha, é o reconhecimento de que estamos no caminho certo”, diz Celso Athayde, CEO da Favela Holding e fundador da CUFA.

A metodologia da Escola considera três frentes: mobilização, envolvimento e educação. Por meio de uma capacitação digital, com linguagem próxima dos desafios do dia a dia e independentemente do estágio de maturidade do negócio, o projeto tem a expectativa de capacitar até 6 mil empreendedores, facilitando também o contato com investidores.

