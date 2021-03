Fundação Casas Bahia aposta na formação de empreendedores na pandemia

Hélio Muniz, diretor de Comunicação Corporativa, Diversidade, Sustentabilidade e Relações Institucionais da Via Varejo, afirma que a pandemia reforçou a necessidade de as empresas assumirem seu papel social. E a gigante do varejo, controladora das Casas Bahia e do Pontofrio, foi à luta.

“Os indicadores de ESG precisam ser mensurados não apenas para a captação de novos investidores, mas sobretudo para colocar o negócio na direção certa de reduzir danos ambientais e promover um desenvolvimento social sustentável”, afirma Hélio. Confira nesta entrevista um pouco do que já foi feito e dos planos para 2021.

Como a empresa reagiu ao boom de ESG ocorrido de 2020 para cá?

Os critérios ESG sempre estiveram no DNA da Via Varejo e seguem cada vez mais presentes no desenvolvimento de novas políticas e iniciativas. Na governança, vale destacar a reestruturação na gestão feita em 2019 e os resultados consistentes alcançados trimestre a trimestre desde então. No ambiental, assumimos o compromisso de incorporar os conceitos de economia circular em nossas operações, além de buscar o uso de energias renováveis e reduzir continuamente nossas emissões de CO2. E, no social, por meio da Fundação Casas Bahia, atuamos com programas de gestão de colaboradores e ações de fortalecimento das comunidades locais, com foco na formação e desenvolvimento de empreendedores. Instituímos um programa de voluntariado entre os funcionários para reforçar nossa atuação nesta frente.

As atividades nas comunidades foram mantidas mesmo com a pandemia?

Sim, foram mantidas, mas obviamente com algumas limitações e adaptações aos protocolos de segurança. A Fundação Casas Bahia é a responsável pelo investimento social da Via Varejo e completa 60 anos de atuação agora em 2021. Para este ano, renovamos parcerias e intensificaremos o apoio institucional a iniciativas nas comunidades, valorizando o que elas têm de melhor. Nossa prioridade é trabalhar com jovens e mulheres para a formação profissionalizante e o estímulo à geração de trabalho e renda.

A explosão das vendas on-line, em vários setores, fez aumentar muito o uso de embalagens descartáveis. Como equilibrar isso com a urgência de reduzir impacto ao meio ambiente?

O consumo consciente passa também pelo descarte correto de embalagens e de produtos substituídos. Na Via Varejo, usamos a mesma logística de entrega dos produtos aos clientes para retirar materiais recicláveis, como isopor e papelão, que são direcionados ao Programa Reviva. Nessa iniciativa, já temos 10 mil toneladas de resíduos reciclados por ano. Além disso, temos pontos de coleta de eletroeletrônicos usados em mais de 300 lojas das nossas marcas e investimos na orientação de clientes e colaboradores para um correto destino desse tipo de material.

*Sócio-diretor da Loures Comunicação

