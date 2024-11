Franquia brasileira de cafeterias aposta na regionalização ao expandir para o Nordeste

Ano passado, a rede de cafeterias norte-americana Starbucks fechou 43 lojas, ação resultante do pedido de Recuperação Judicial. Na dificuldade da empresa para se adaptar à cultura local, cafeterias nacionais encontram a chave para uma estratégia bem sucedida.

Segundo a Mr. Black Café Gourmet, empresa nascida em 2006 em Belo Horizonte (MG), o mercado brasileiro de cafeterias ainda oferece grandes oportunidades. A estratégia para aproveitá-las deve pautar-se na regionalização do cardápio das unidades.

Assim a franqueadora segue sua expansão, com metas a longo prazo e diretrizes estabelecidas desde 2012. A próxima região a ser explorada é o Nordeste do país, e a empresa já possui plano para mix de produtos, oferecendo clássicos da culinária nordestina como tapioca, cuscuz e bolo de rolo.

E café gourmet funciona no Nordeste?

A Mr. Black utiliza as seguintes informações como base da sua tomada de decisões:

Somente em Fortaleza (CE), estima-se que as cafeterias representam 6% do faturamento do food service. E quando se refere a padarias/cafeterias, a estimativa sobe para 25%.

Dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF) apontam que Salvador (BA) aparece na 8ª colocação do ranking nacional do mercado de franquias, com um faturamento acima de R$ 1,5 bilhão, um aumento de 14,18% em relação ao mesmo período de 2023.

“Há tempos o Nordeste vem se mostrando uma região promissora para o franchising e com um grande potencial de crescimento. Tanto que recentemente abrimos mais duas operações na região, totalizando 6 unidades e buscamos comercializar mais quatro unidades em 2025”, afirma Cristian Soares Figueiredo, CEO da Mr. Black Café Gourmet.

Como funcionam as franquias?

Para abrir uma franquia Mr. Black Café é necessário que a cidade tenha acima de 200 mil habitantes ou tenha ao menos um shopping center. A franqueadora também leva em consideração a viabilidade logística.

A franquia soma 30 unidades franqueadas e cinco lojas próprias, com expectativa de comercializar mais 10 unidades até o final de 2025.

“Nossa estratégia de crescimento é orgânica, onde a busca por novos franqueados ocorre ao mesmo tempo em que a rede ganha robustez na região”, conclui o CEO.

