Francesa Nemera chega ao Brasil com aquisição da Milfra em Jaguariúna

Com fábricas nos Estados Unidos e na Europa, a francesa Nemera chega ao Brasil, de olho no mercado da América Latina. A empresa que desenvolve dispositivos de administração de medicamentos adquiriu a Milfra, em Jaguariúna, SP, visando ampliar a oferta de produtos para a indústria farmacêutica. Com a aquisição, a Nemera passa a produzir também aplicadores vaginais e retais, assim como dosadores orais.

Para Marc Hämel, CEO da Nemera, a aquisição abre novas oportunidades para a empresa não só no Brasil como em toda a América Latina. “Sentimo-nos privilegiados pela oportunidade de integrar uma cultura nova e única à nossa já global companhia. Isso nos permitirá compreender e servir melhor ainda mais pacientes com necessidades diferentes. Apesar da difícil situação sanitária e das restrições para viajar, já estabelecemos uma relação muito boa com a equipe de liderança da Milfra."

Hoje, os produtos da Nemera estão presentes em mais de 54 países em todo o mundo. A empresa tem mais de 2.600 colaboradores em seis unidades de produção e dois centros de inovação na Europa e Estados Unidos. Em 2020, a empresa teve um faturamento de 430 milhões de euros.

Com todos os produtos aprovados pela Anvisa no Brasil, a Nemera vinha exportando para o país e para a América Latina há muitos anos, em parceria com empresas farmacêuticas e de saúde da região. Com a aquisição da Milfra, a oferta de produtos será ampliada, abrindo uma nova frente nas áreas de ginecologia e urologia.

“Além de ampliar a gama de produtos que a Milfra oferece hoje, a Nemera prevê oportunidades de crescimento de longo prazo no Brasil para soluções de dispositivos de administração de medicamentos mais complexos e de maior valor agregado”, diz Roberto Restivo, gerente-geral da nova fábrica no Brasil, que se chamará Nemera Jaguariúna.

