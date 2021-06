Fracttal recebe aporte de R$ 30 milhões para expansão internacional

A startup de tecnologia Fracttal acaba de receber um aporte de US$ 5,3 milhões (cerca de R$ 30 milhões), liderado por Seaya Ventures, principal fundo de investimento da Espanha, com participação do GoHub, do grupo espanhol Global Omnium. A rodada complementa o aporte recebido em 2018 pela Scale Capital, que continua a apoiar a empresa nessa próxima fase de crescimento.

O aporte tem como objetivo acelerar o crescimento da Fracttal na América Latina e a expansão para a Europa e Estados Unidos. A empresa já aposta no crescimento internacional por meio de seus clientes, muitos dos quais são multinacionais que adotam a solução suas subsidiárias.

A companhia, especializada em gestão de ativos físicos e manutenção, tem atuação direta no Brasil e possui cerca de 110 clientes ativos de grande porte no país, como AleSat Combustíveis, Extrafarma, SAAE, Luxottica, Essilor, TOTAL, Acciona, Unilever, Iberostar, Veolia, FedEx e Extrafarma, entre outros. Do aporte total recebido, 20% serão aplicados na operação brasileira visando triplicar o quadro de colaboradores, e impulsionar as áreas de vendas, customer success e marketing.

“Estamos entusiasmados com essa nova etapa em que podemos investir em P&D e acelerar a criação das soluções mais inovadoras. Não há dúvida de que a Seaya e o Gohub são os parceiros ideais para a Fracttal crescer em novos mercados, se tornar líder global no segmento e alcançar o propósito de transformação da manutenção em uma nova era. Nossa tecnologia pode impactar a indústria da manutenção, tornando-a mais sustentável, segura e eficiente”, diz Christian Struve, CEO e cofundador da Fracttal.

Para Pablo Pedrejón, diretor da Seaya Ventures, o principal objetivo do aporte é acompanhar a Fracttal em sua expansão internacional a fim de tornar a companhia líder em novos mercados. “Foi determinante que a companhia tenha fundadores com visão e liderança. Eles tornaram a Fracttal líder em manutenção preditiva e devem conquistar um crescimento exponencial nos próximos anos”, afirma o executivo.

A Fracttal foi fundada em 2015 por Christian Struve e Alejandro Pérez após conquistar o Demo Day Start-up Chile. A empresa tem uma equipe de mais de 80 pessoas atendendo cerca de mil empresas clientes em mais de 30 países, com operações locais na Espanha, Chile, México, Brasil, Colômbia, além de uma rede de parceiros em mais de 15 países, incluindo a nova sede em Florianópolis.

