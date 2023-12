FlyBy fatura R$ 85 milhões com a venda global de bilhetes aéreos a partir dos EUA 

A FlyBy, ecossistema inteligente de viagens, deve encerrar o ano com faturamento de R$ 85 milhões no escritório de Miami, nos Estados Unidos, inaugurado em novembro de 2022 com o objetivo de expandir a captação de clientes em território americano, na América latina e Europa, e que é responsável pela operação global da companhia. Para 2024, a projeção é faturar 40% mais na comparação a 2023, alcançando a marca de R$ 120 milhões. Os destinos mais procurados por viajantes partindo dos Estados Unidos foram Lisboa, Madri, Cancun e Londres.

Sediada em Brickell, centro financeiro de Miami, a FlyBy investiu cerca de US$ 1,5 mi na operação, que logo nos três primeiros meses faturou R$ 6 milhões, um indicativo da escolha acertada por conta da demanda de voos saindo dos Estados Unidos para outros continentes, e pela quantidade de rotas aéreas com classe executiva na América do Norte.

Gianlucca Nahas, co-CEO da FlyBy, explica que o ano serviu para testar o mercado e a expectativa é seguir expandindo a atuação para novos mercados, como Oriente Médio, por exemplo.

“A malha de voos internacionais, especialmente os que partem com destino à Europa, Ásia ou África, é cinco vezes superior à brasileira, o que faz com que a sazonalidade natural existente no Turismo seja uma excelente oportunidade de geração de negócios”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Amazon Brasil lança e-book com Receitas de Natal em Projeto Solidário para a Casa do Zezinho

O que a COP 28 significou para a transição energética na aviação civil

Bússola Poder: aforismos e frases livres sobre realidade política