Fim dos cartões? Entenda como Pix por aproximação e biometria estão transformando os pagamentos

Por César Garcia, CEO da OneKey Payments

O Pix transformou os pagamentos no Brasil, tornando as transações instantâneas uma realidade amplamente adotada. Mas existe um ponto em que o método de pagamento mais rápido, democrático e conveniente do país tinha como obstáculo: o checkout. Imagine numa fila do mercado ou de qualquer comércio, poucas coisas são mais frustrantes do que estar com pressa e precisar esperar alguém desbloquear o celular, abrir o aplicativo do banco e escanear um QR code – apenas para pagar.

Mas e se o Pix fosse tão rápido quanto um simples toque? Agora, ele é!

Com o lançamento recente do Pix por aproximação e do Pix por biometria, o sistema de pagamento mais popular do Brasil está prestes a ficar ainda mais rápido. Essas barreiras estão começando a desaparecer, especialmente no checkout, tornando a tecnologia ainda mais competitiva. À medida que essa mudança acontece, surgem algumas questões importantes para bancos e bandeiras de cartões: essas inovações farão com que mais consumidores deixem de usar o cartão de débito? E como bancos e bandeiras irão reagir?

Por que o método de aproximação pode afastar usuários dos cartões de débito?

O Pix por aproximação elimina uma das suas maiores barreiras de adoção: a necessidade de abrir um aplicativo e escanear um QR code. E isso pode ter consequências para os cartões de débito tradicionais.

Basta observar como os brasileiros adotaram rapidamente os pagamentos por aproximação – que cresceram quase 50% em 2024 e agora representam dois terços das compras presenciais. O Banco Central estima que quase todos os adultos brasileiros já utilizam o Pix de alguma forma, mas muitos ainda resistiam devido ao processo do QR code, que consideravam pouco prático. Ao eliminar essa fricção, o Pix por aproximação agora oferece a mesma facilidade do toque no cartão de débito, se tornando ainda mais atraente para compras do dia a dia.

Como bancos e bandeiras de cartões irão reagir?

Bancos e bandeiras – que dependem do uso de cartões de débito e crédito – não deixarão essa mudança acontecer sem uma resposta. Algumas estratégias possíveis incluem:

Reforço dos programas de fidelidade: Oferecendo cashback ou benefícios exclusivos para transações no débito.

Foco nos usuários fiéis ao cartão: Consumidores mais velhos ou menos digitalizados podem continuar preferindo a familiaridade dos cartões físicos.

Ajuste de taxas e incentivos: Se os comerciantes começarem a favorecer o Pix em relação aos cartões, os bancos podem introduzir novas tarifas para compensar a perda de receita.

Onde o Pix por biometria se encaixa?

Além da conveniência, o Pix por biometria representa uma grande mudança no mercado de pagamentos, reduzindo a dependência dos cartões e permitindo uma jornada de pagamento verdadeiramente sem fricção. Quebrando o monopólio do débito ao combinar segurança e facilidade de uso, essa inovação tem todo o potencial para impulsionar a inclusão financeira e transformar o jeito como consumidores realizam suas transações.

Quem mais se beneficia dessas mudanças? Comerciantes e lojistas

Enquanto os bancos podem perder espaço, os varejistas têm muito a ganhar. As transações via Pix já possuem taxas mais baixas do que as cobradas pelas bandeiras de cartões, o que significa que os empreendedores podem economizar nos custos operacionais ao incentivar o uso do Pix em vez do débito. No entanto, se a adoção crescer rápido demais, os bancos podem reagir com novas tarifas para equilibrar os fluxos financeiros.

O futuro dos pagamentos com Pix

Uma coisa é certa: o cenário de pagamentos no Brasil continua evoluindo em ritmo acelerado. Há quase cinco anos, o Pix vem revolucionando as transações tradicionais e, com seus novos recursos de pagamento por aproximação e biometria, a transformação promete ser ainda maior. Além disso, essas inovações tendem a trazer mais eficiência e transparência para os pagamentos no Brasil – o que, a longo prazo, é uma vitória para a economia.

A questão para os próximos anos não é se o Pix desafiará os pagamentos tradicionais, mas sim como bancos, comerciantes e consumidores continuarão a se adaptar a essa nova realidade.

