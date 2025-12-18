Bússola

Um conteúdo Bússola

Filantropia contemporânea: o excesso de fricção e o capital represado 

Fortunas nunca cresceram tão rápido, mas doações seguem lentas. Entre o high-friction giving e o no-stringsgiving, a filantropia começa a trocar controle posterior por governança prévia e velocidade

Entenda os debates atuais sobre filantropia (Noko LTD/Getty Images)

Entenda os debates atuais sobre filantropia (Noko LTD/Getty Images)

Rafael Albuquerque
Rafael Albuquerque

Colunista Bússola

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 13h00.

Por Rafael Gonçalves de Albuquerque e Ana Montosa*

A filantropia global vive um paradoxo mensurável. Nunca houve tanto capital formalmente separado para fins sociais e, ao mesmo tempo, nunca foi tão lenta a sua efetiva alocação. O problema não está na intenção dos doadores nem na ausência de recursos, mas na arquitetura institucional que passou a reger a doação de grandes fortunas. 

Em 2022, cerca de US$ 1,2 trilhão estava alocado em fundações privadas nos Estados Unidos, somados a aproximadamente US$ 230 bilhões em donor advised funds. Ainda assim, segundo a Forbes, os 400 americanos mais ricos doaram menos de 6% de seu patrimônio, apesar de concentrarem US$ 4,5 trilhões em riqueza.

A consolidação do high-friction giving 

Esse descompasso está diretamente ligado à consolidação do chamado high-friction giving. A partir dos anos 2000, a filantropia passou a importar ferramentas do mundo corporativo, com forte ênfase em métricas, desenho prévio de projetos e monitoramento. 

A Bill & Melinda Gates Foundation tornou-se um dos exemplos mais citados desse modelo, com impactos relevantes em saúde global, como a erradicação do vírus selvagem da pólio na África em 2020. O problema

surgiu quando esse método deixou de ser contextual e passou a funcionar como padrão absoluto. 

Ao concentrar governança depois da doação, o high-frictiongiving elevou custos operacionais e deslocou tempo das organizações para a burocracia. Andrew Serazin, da Templeton World Charity Foundation, descreve esse fenômeno como uma obsessão por processos, enquanto Rob Reich, da Universidade de Stanford, alerta que aplicar a lógica de risco e retorno financeiro à filantropia compromete sua função essencial. 

Um ambiente que não funciona como mercado 

Essa tensão se agrava porque a filantropia opera em um ambiente estruturalmente distinto do mercado, sem métricas universais de sucesso. Cooperação e confiança tendem a ser mais relevantes do que rivalidade, como sintetiza Harvey Fineberg, da Gordon and Betty Moore Foundation. 

A partir de 2020, a pandemia de covid-19, os protestos sociais nos Estados Unidos e a guerra na Ucrânia expuseram a importância da velocidade em contextos de crise. Nesse cenário, ganhou escala o no-strings giving, ou filantropia baseada em confiança, deslocando o debate da eficiência para a forma como a governança é exercida. 

Governança antes da doação 

Mais do que eliminar critérios, o no-strings giving desloca a governança para antes da doação, concentrando a diligência na avaliação institucional e reduzindo fricções na execução. 

O caso mais emblemático é o de MacKenzie Scott, que recebeu cerca de US$ 38 bilhões após seu divórcio em 2019 e, desde então, já destinou aproximadamente US$ 16,5 bilhões a organizações da sociedade civil. Sua opção por doações majoritariamente irrestritas, com acompanhamento simples e proporcional à maturidade das instituições apoiadas, ajudou a reposicionar o debate sobre escala, confiança e velocidade na filantropia contemporânea. O diferencial não está apenas no volume de recursos, mas na lógica de confiança aplicada ao processo. 

O recorte brasileiro e as agendas estruturantes 

Esse debate assume contornos ainda mais complexos quando observado a partir do Brasil. Aqui, a fricção institucional é profunda e estrutural. Incentivos regulatórios limitados, baixa confiança histórica nas organizações da sociedade civil e uma cultura filantrópica marcada pela execução direta ajudam a explicar por que o capital existe, mas circula pouco. 

Ainda assim, começam a se consolidar no país iniciativas que dialogam com essa transição global. Organizações como a The Haddad Foundation e a Fundação Lemann ilustram uma filantropia que atua menos como financiadora de projetos isolados e mais como estruturadora de agendas de longo prazo, com foco no desenvolvimento de lideranças e no fortalecimento da educação pública. Ao priorizar investimento institucional, articulação entre atores e visão sistêmica, essas experiências contribuem para reduzir fricções em áreas que exigem continuidade e confiança. 

Esse movimento explicita o ponto central do debate. Transformações duradouras dependem de organizações fortes, financiamento estável e relações construídas ao longo do tempo; modelos excessivamente prescritivos tendem a fragilizá-los. 

Para onde o debate aponta 

Nada disso implica abrir mão de responsabilidade, mas reconhecer que diferentes contextos demandam diferentes arranjos. Governança antecipada, simplicidade operacional e investimento institucional podem

funcionar como vantagens estratégicas, especialmente em ambientes marcados por desigualdade e alta incerteza. 

A filantropia contemporânea não enfrenta um problema de escassez de capital, mas de fricção institucional. Redefinir onde a governança ocorre e como a confiança é construída é parte central para destravar recursos e ampliar impacto real. 

*Co-autores: 

Rafael Gonçalves de Albuquerque é advogado, conselheiro certificado pelo IBGC, co-fundador da Calix Family Office e autor do livro “O Impacto da passagem de Patrimônio para as próximas Gerações”. 

Ana Montosa é diretora-executiva do Ensina Brasil, organização da sociedade civil que atua para fortalecer a educação pública por meio da formação de lideranças e do desenvolvimento institucional de redes educacionais.

 

Acompanhe tudo sobre:Filantropia

Mais de Bússola

Opinião: é essencial fazer networking nas festas de fim de ano

Empresa de investimentos acelera financiamento climático na América Latina

5 tendências de RH que mostram que neurodivergência também é diversidade

Como o turismo do Rio de Janeiro está se preparando para o Natal?

Mais na Exame

Brasil

Tarifa do ônibus: cidades da Grande São Paulo confirmam reajuste em 2026

Pop

Prime Video revela série que vai substituir 'O Verão Que Mudou Minha Vida'

Mundo

Rússia diz que EUA podem cometer 'erro fatal' na Venezuela

Minhas Finanças

Gil do Vigor é o novo colunista da EXAME