Ferramenta usa metaverso e gamificação para transformar encontros virtuais

A Flex Interativa, empresa de uso de soluções de realidade aumentada e metaverso para comunicação de experiência, desenvolveu entre 2020 e 2021 uma plataforma que promete revolucionar a forma como reuniões, eventos, cursos e treinamentos são realizados. O Flex Universe é um ambiente virtual em que os usuários podem, por meio de avatares customizáveis, se reunir e realizar diversas atividades em conjunto. Com tecnologia 100% brasileira, a solução atende de pequenas a grandes empresas.

A pandemia acelerou as tendências de videoconferências e eventos online se popularizaram como forma de manter a proximidade. “Do entretenimento ao treinamento corporativo, todo mundo participou de, pelo menos, uma live ou uma call nesses quase dois anos de pandemia. Tanto, que as pessoas já se cansaram do mesmo modelo”, diz Fernando Godoy, CEO da Flex Interativa.

O Flex Universe também utiliza elementos do metaverso e estratégias de gamificação, aumentando a adesão ao produto e o engajamento dos participantes. A plataforma tem como base a presença de um anfitrião, que vai comandar a atividade realizada por meio de um painel de controle. A atuação dos demais usuários se dá por meio de avatares.

A atividade acontece em tempo real, com interação entre anfitrião e participantes. Por ser totalmente customizável, as marcas podem desenvolver seus próprios ambientes, aplicando elementos que traduzam as suas identidades visuais e o tipo de espaço que querem que seja representado. O conteúdo apresentado também fica inteiramente a critério do cliente.

“Se a empresa quer realizar um webinário ou um treinamento corporativo, podemos desenvolver as melhores estratégias para transmitir o conteúdo de forma assertiva e garantir que o público vai se manter interessado e participativo”, afirma Godoy.

De acordo com o CEO, o anfitrião pode, por exemplo, exibir vídeos no cenário virtual ou iniciar jogos interativos previamente desenvolvidos de forma personalizada. “O uso da gamificação, além de ser excelente engajador da audiência, também facilita a compreensão dos conteúdos apresentados durante a atividade”, declara Fernando.

Serviço

Com pacotes iniciais a partir de R$ 2.500, o Flex Universe pode ser utilizado por pequenos empreendedores. Segundo Godoy, esse pacote, que não inclui as customizações disponíveis em outros planos, tem como principal função a popularização da linguagem do metaverso e expansão desse formato para empreendedores que não teriam condições de ingresso de outras formas.

O Flex Universe busca democratizar o acesso ao metaverso para os pequenos negócios. Cada vez mais, a distância entre o real e o virtual deve ser reduzida e as empresas que não se adaptarem a esse novo vão enfrentar grandes desafios.

O objetivo da Flex Interativa e, também, do Flex Universe é proporcionar experiências que sejam memoráveis e inovadoras para as pessoas dentro de um universo virtual, imersivo e interativo. A constante busca pela quebra das barreiras entre o mundo real e o mundo virtual, seja para criar novas formas de relacionamento entre marcas e consumidores ou distribuir conhecimento e capacitação é a grande motivação da empresa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube