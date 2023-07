Feiras Fispal e TecnoCarne reuniram mais de 44 mil interessados na indústria de alimentos e bebidas

Realizadas entre os dias 27 e 30 de junho, no São Paulo Expo, a Fispal Tecnologia e a TecnoCarne se encerraram com resultados impressionantes: mais de 44 mil pessoas visitaram as feiras simultâneas e puderam conferir de perto as tendências e novas tecnologias da indústria de alimentos e bebidas, além de adquirir conhecimento nas arenas de conteúdo e ampliar o networking.

“Estamos extremamente satisfeitos com o sucesso da Fispal Tecnologia e da TecnoCarne 2023. O aumento de aproximadamente 7% no número de visitantes em relação ao ano passado e os diversos feedbacks positivos reforçam o engajamento da indústria e a importância deste evento para o setor”, afirma Marina Cappi, gerente do evento.

A presença de visitantes com perfis mais qualificados é apontada por todos os expositores. “A Fispal Tecnologia reafirmou a sua importância na transformação da indústria de alimentos e bebidas, levando as inovações tecnológicas em embalagem, processo, automação e logística. Já a TecnoCarne validou, mais uma vez, a sua posição de principal encontro do setor de proteínas, reunindo frigoríficos de todo o país, dos maiores aos menores, além dos principais fornecedores do mercado”, diz Marina.

A executiva reforça que esta edição também se destacou por conectar ainda mais os objetivos de expositores, atrações e público. “A visitação qualificada resultou em negócios e trocas que continuarão na plataforma digital durante o restante do ano”.

Satisfação de expor as novidades

Do lado dos expositores, a sensação é de satisfação. “A feira foi maravilhosa, o pessoal veio bem focado em fechar negócio, não veio a passeio. Ou seja, um público altamente qualificado. Alguns dos maiores players da indústria de alimentos e bebidas se sentaram à nossa mesa para negociar. Estamos bem otimistas e já reservamos um espaço para o ano que vem”, afirma Thiago Chiaratti, CEO da Empilha, empresa que estreou na Fispal Tecnologia.

A GEMÜ do Brasil, que já trouxe suas soluções em válvulas e aparelhos de medição em outras edições da feira, também fala de suas impressões sobre a Fispal Tecnologia 2023: “Por mais um ano participamos da Fispal Tecnologia com a certeza de que eventos como este fortalecem a marca GEMÜ e proporcionam um relacionamento com nossos clientes e com a cadeia de valor do setor de alimentos e bebidas. A GEMÜ tem em sua essência a inovação, a qualidade e a parceria com a sua rede de contatos, e nos sentimos gratificados com a estrutura apresentada e com o grande número de visitantes que veio conhecer a nossa história e os nossos produtos”, afirma Andreas Gohringer, diretor-geral da empresa.

Uma das grandes expositoras da TecnoCarne, a Ulma Packaging, também reforça a importância de participar. “A feira foi muito bem visitada, tivemos muitos feedbacks positivos em relação à organização e estandes. Trouxemos como novidade uma linha completa de automação. É muito relevante demonstrar in loco para o cliente o funcionamento dos nossos equipamentos, desde o processo da embalagem primária até a paletização”, declara Lucimara Paganini, coordenadora de vendas e marketing da empresa.

A Handtmann, que apresentou na TecnoCarne as novidades em processos de máquinas visando atender alterações e novas legislações também ressalta a qualificação da visitação. “Recebemos pessoas tanto do mercado da carne quanto de outras áreas. A gente se surpreendeu com a visitação, principalmente no segundo dia, quando fizemos muitos contatos e vários negócios. A feira atendeu as expectativas tanto em negócios como em captação de novos clientes e networking”, diz Mariocy Bonfim, diretor da empresa.

TecnoCarne: o novo marco para a indústria de proteínas

Aparar, retirar nervos e gordura, desossar, entre outras técnicas de corte puderam ser vistos por quem passou pela TecnoCarne 2023. Na Vitrine da Carne, um dos espaços mais movimentados da feira, Marcelo Bolinha, especialista em carne, açougueiro e assador profissional, e criador da Escola Brasileira de Açougueiros e Assadores, e Roberto Barcellos, referência nacional em desenvolvimento de carne de qualidade e consultorias, levaram, de um jeito descontraído, experiências e conhecimento.

"Participar da Fispal Tecnologia e TecnoCarne 2023 foi uma experiência incrível. Como engenheiro agrônomo com mais de 25 anos de experiência no setor de carne de qualidade, fico extremamente satisfeito em ver como a indústria está se adaptando e respondendo às demandas pós-pandemia. Os consumidores estão cada vez mais focados em produtos com garantia de origem, além de valorizarem produtos com maior durabilidade em comparação aos resfriados”, diz Barcellos.

O especialista fala ainda sobre outras tendências: “Observei uma tendência interessante em relação a porções menores e adequadas ao consumo por refeição. Os consumidores estão buscando conveniência e praticidade, o que abre oportunidades para a indústria em oferecer soluções que atendam a essas demandas”.

Segundo Barcellos, produtos com qualidade e preços acessíveis têm uma vantagem competitiva em relação a itens sofisticados e caros. “Os consumidores estão mais conscientes de suas escolhas e procuram produtos que se encaixem em seus orçamentos, sem comprometer a qualidade”, diz o especialista.

“Como palestrante na TecnoCarne, tive a oportunidade de compartilhar minha experiência e conhecimento sobre o desenvolvimento de marcas de qualidade e consultorias em toda a cadeia produtiva da pecuária até o varejo de carne. Foi gratificante ver o interesse e o engajamento dos participantes, demonstrando a importância de buscar inovação e excelência nesse setor”, conclui.

A próxima edição da Fispal Tecnologia e TecnoCarne vai acontecer de 18 a 21 de junho de 2024.

