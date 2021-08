FDC realiza webinars e cursos online sobre mercado financeiro e ESG

“ESG: um olhar do mercado financeiro para a sustentabilidade” é o tema do segundo capítulo do e-book inédito Inovação, o motor do ESG, que será disponibilizado gratuitamente pela Fundação Dom Cabral (FDC). Na publicação, especialistas do mercado financeiro compartilham suas experiências e reflexões sobre este caminho que está diretamente relacionado à capacidade de inovação das instituições financeiras e das empresas e quais os critérios ambientais, sociais e de governança servem de guia em suas jornadas. Com o patrocínio da Ambipar, Banco BV, Cescon Barrieu e Julius Baer Family Office Brasil, a pesquisa resulta ainda em uma série de webinars e um e-book sobre ESG e inovação.

O segundo encontro virtual da série Inovação, o motor do ESG aconteceu na última semana, para analisar o impacto da ESG no mercado financeiro. O segundo episódio da série contou com a moderação de Carlos Braga, co-editor do projeto, vice-chairman do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) e professor da FDC, e com a participação de Maria Eugênia Buosi, CEO da Resultante ESG, Jan Karsten, CEO da Julius Baer Family Office Brasil, e Carlos Takahashi, vice-presidente da Anbima e chairman da BlackRock Brasil.

“As instituições financeiras que investem ou financiam atividades que podem não ser viáveis no longo prazo por serem menos resilientes à transição para uma economia de baixo carbono, provavelmente terão retornos mais baixos e riscos mais altos”, declara Carlos Braga.

“Acreditamos que o mercado financeiro saberá recompensar as empresas que tornarem a gestão de riscos e oportunidades ESG como parte da sua proposta de valor e planejamento de longo prazo com benefícios claros para seus stakeholders e à sociedade em geral”, afirma.

Questões como “Qual a relação do ESG e as Finanças Corporativas?”, por Odivan Cargnin, CFO da Irani Papel, “Como ESG está mudando o mercado financeiro?”, por Carlos Braga, “Como funciona a gestão do risco ESG no mercado bancário e corporativo?”, por Vinicio Stort, também do BDMG, “ESG: E há necessidade de um marco regulatório?”, por Leonardo Pereira, “Qual o papel dos family offices na agenda ESG?”, por Rogerio Zanin, da Julius Baer Family Office Brasil, “ESG na Estrutura de Capital das Empresas” por Maria Eugênia Buosi, da Resultante ESG, “Títulos Temáticos ESG: mitos e desculpas que atrapalham o crescimento no Brasil” por Marcelo Sarkis do Banco BV, “O setor financeiro precisa ser o motor da transformação para uma economia mais sustentável”, por Albano Correa do Banco BV, e o estudo de caso do BDMG sobre “Práticas de ESG com foco nos aspectos financeiros no setor público” são exemplos de reflexões desta etapa do trabalho.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube