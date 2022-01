Farmácia Artesanal inaugura loja em Cuiabá com produtos de marca própria

O grupo Artesanal, líder no setor de farmácias de manipulação no centro-oeste, Minas Gerais e Tocantins, inaugura nova loja em Cuiabá, localizada na avenida Archimedes Pereira Lima, no bairro Jardim das Américas, e leva aos moradores de cidade e região a tradição, experiência, inovação e conhecimento do grupo Artesanal na arte de manipulação de medicamentos além do seu mix de produtos para saúde, beleza, emagrecimento e acessórios.

Criada em 1981, a rede tem hoje 60 lojas em seis estados — Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins e Pará, além de 19 lojas franqueadas em implantação. O grupo tem planos de expandir ainda mais, chegando a 2025 com 200 lojas franqueadas em todo o Brasil.

“Chegamos em Cuiabá para trazer o que há de melhor em medicamentos manipulados para a população da cidade. O cuidado com a saúde e bem-estar das pessoas são pilares fundamentais do nosso negócio”, diz Evandro Tokarski, presidente da Artesanal.

Para a escolha dos franqueados, a companhia considera, além do perfil de negócios, a proximidade aos propósitos da empresa. O grupo estuda com profundidade o perfil de cada parceiro para entender a afinidade e o engajamento com as causas da empresa.

“Estou contente em fazer parte da história da Farmácia Artesanal e poder proporcionar à população de Cuiabá e região medicamentos de qualidade e que levem em suas fórmulas o DNA dos nossos clientes. Somos um grupo que visa em primeiro lugar o bem-estar das pessoas”, declara Loeni Nunes Galvão, contadora, empresária e dona da loja de Cuiabá. Na empreitada, ela conta com o apoio de sua sócia, Brisa Luara Rigo Miranda, psicóloga e empresária.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube