Faça isso se quer cativar e contar histórias inspiradoras em sua palestra

Um dos aspectos mais importantes para a realização de uma boa palestra é chamar a atenção dos participantes. Não basta falar bem, é preciso se dedicar, estruturar seu discurso e ensaiar a apresentação. Dessa forma, você conseguirá ganhar o público e gerar valor ao seu conteúdo.

Pensando nisso, a Bússola conversou com a mentora de palestrantes Tathiane Deândhela, especialista em comunicação de alta performance, que listou dicas valiosas para atingir o objetivo. Neste fim de semana, dias 28 e 29, Tathiane vai realizar a imersão PPG Experience 2021, em que serão debatidos temas como otimização do tempo, comunicação assertiva e táticas para fazer decolar qualquer negócio na área do conhecimento e da educação.

Uma palestra bem estruturada, tem começo, meio e fim, mas precisa seguir uma estrutura bem organizada e, por que não, surpreender o público com um bom plot twist. Veja abaixo dicas exclusivas sobre como organizar seu conteúdo para uma palestra de sucesso.

1- Jornada do herói

Humanize seu discurso, para contar sua história. Ao longo da jornada, o herói passa por momentos de indecisão, vence barreiras, encontra um mestre, supera adversários e volta para o seu ponto de partida com novas lições. Esse conceito de história soou familiar? Provavelmente, sim. Porque é a mesma narrativa usada em inúmeros filmes ou nos livros, como Matrix, Harry Potter ou Star Wars. E, essa forma de contar histórias também pode incrementar sua próxima palestra.

Uma história é uma excelente aliada para qualquer palestrante. Pode agregar emoção para a mensagem com informações e dados, além de ajudar a criar identificação com o público e comprovar a aplicação do que está sendo exposto.

2- Pausas

Promova pausas curtas. Dessa maneira, você permite que o público possa refletir sobre os temas apresentados e respirar para o que ainda está por vir.

Quer um exemplo? Uma das personalidades mais respeitadas na política mundial na atualidade, Barack Obama utiliza corriqueiramente essa técnica em suas falas. Assim, ele potencializa o que deseja transmitir para todas as plateias.

3- Plot twist

Tenha certeza de que todo mundo gosta de surpresas. Por isso, as obras de TV, cinema ou literárias que adotam essas viradas inesperadas no roteiro, ou seja, os plot twists e quebras de expectativas fazem muito sucesso. Abuse de sua criatividade para chamar a atenção, cativar e manter o interesse do seu público. Só use o bom senso para que isso não desvie a palestra de seu intuito central.

4- Condução do público de um ponto a outro

Uma trama sem final ou fora de ordem pode fazer muito sucesso nos cinemas ou nos livros, só que não funciona da mesma maneira quando você possui uma mensagem que precisa ser passada de maneira simples e eficaz.

Cada narrativa precisa ser feita a partir de uma estrutura padrão com início, desenvolvimento e final. Portanto, o seu material precisa envolver os seus espectadores e levá-los até o final, sem tropeços.

5- Positividade

Segundo a revista Scientific American, as narrativas que incentivam sensações positivas geram muito mais engajamento do que aqueles que causam sensações ruins, e o material que agrega uma maior exaltação emocional tem muito mais probabilidade de se tornar viral. Por isso, o ideal é que você busque finalizar a sua apresentação deixando uma sensação positiva para o seu público.

Não quer dizer que o seu material precisa se focar apenas em temas positivos e fugir dos problemas da sua área. A ideia é que, na parte final, uma solução seja compartilhada e que, preferencialmente, seja uma mercadoria, marca, serviço ou conteúdo que você possui.

Lembre-se: contar histórias boas também exige disciplina, experiência e a preparação constante.

