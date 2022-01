Faça check-up grátis aqui em 30 segundos usando inteligência artificial

Por Bússola

A Starbem, healthtech provedora de telessaúde, acaba de lançar em seu aplicativo a ferramenta StarCheck, capaz de efetuar um check-up de saúde através da leitura de 30 segundos do rosto do paciente pela câmera frontal do celular, de forma gratuita aos usuários.

A tecnologia consegue por meio da inteligência artificial, aferir a pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, além de índice de estresse mental, entre outras informações. Com todos esses dados, o aplicativo mede o potencial risco de doenças cardiovasculares, o que pode ajudar a reduzir a chance de problemas mais graves. Vale citar que a Starbem oferece uma consulta gratuita para todos os novos cadastros realizados na plataforma.

Segundo o estudo brasileiro “Healthcare delivery, economics and global health”, publicado no BMJ Journals, uma das mais respeitadas publicações sobre medicina do mundo, o número de mortes causadas por doenças cardiovasculares aumentou consideravelmente durante a pandemia, em comparação com 2019.

“Acreditamos que isso ocorreu pelo fato das pessoas terem deixado de procurar por atendimento médico, com medo de contrair o coronavírus. Com isso, elas passaram a sofrer em casa, devido à falta de um tratamento adequado”, diz Leandro Rubio, CEO da Starbem, reforçando ainda que essas patologias podem ser bem conduzidas por meio da telemedicina.

Com um investimento de quase meio milhão de reais da healthtech, a nova tecnologia com Inteligência Artificial é validada pelo Journals of the American College of Cardiology (Jacc), periódico médico conceituado mundialmente que abrange todos os aspectos da doença cardiovascular. Inserida na plataforma da Starbem, está disponível para Android e, em breve para iOS, e tem como principal objetivo oferecer medicina preventiva de qualidade através de uma abordagem proativa, além do monitoramento constante da saúde.

Já está comprovado que as ferramentas tecnológicas aplicadas à saúde podem não só melhorar o estado clínico do paciente, como também prevenir complicações e diagnosticar precocemente um problema.

“Estamos muito felizes em proporcionar, por meio de um valor acessível, onde o paciente precisa ter apenas um smartphone, uma tecnologia inovadora como a StarCheck, reforçando nosso alinhamento ao ODS3 da Organização das Nações Unidas (ONU), que busca assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos”, afirma Rubio.

Com um aplicativo de atendimento por videochamada simples e fácil de usar, a Starbem possui presença em todas as regiões do Brasil. Com o propósito de democratizar o atendimento médico de qualidade a um preço acessível, a startup conta com uma equipe médica que atua em 17 especialidades, além de psicólogos e nutricionistas.

