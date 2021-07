ExxonMobil doa cestas básicas para 3.600 famílias em Sergipe

A ExxonMobil vai doar 3.600 cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica no estado de Sergipe. Foram destinados para a ação R$ 287.500 para a compra das cestas com itens de nutrição básica e de higiene.

“Na ExxonMobil, entendemos a importância da iniciativa privada em auxiliar, de forma urgente, comunidades com maiores necessidades. Queremos ser parte contributiva nesse processo”, diz Juan Lessmann, presidente da ExxonMobil no Brasil.

As doações integram a campanha “Balaio Solidário – Sergipe Sem Fome” e serão realizadas por meio do Instituto Rahamim. “A contribuição da ExxonMobil vai trazer um grande alívio para as famílias sergipanas em estado de insegurança alimentar grave”, afirma Cristiano Lima, fundador e CEO do instituto.

A identificação das famílias a serem assistidas pela campanha foi feita por voluntários parceiros do instituto, que realizam mapeamento social na região. O plano de distribuição das cestas abrange os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Poço Redondo, Porto da Folha, Salgado e Neópolis. A distribuição seguirá protocolos sanitários de prevenção contra a covid.

