Ex-Shark Tank Luciano Bueno dá aula online gratuita sobre liderança

O executivo Luciano Bueno dará uma aula premium, aberta, online e gratuita amanhã, 29, às 19h, sobre liderança, com o tema “Lideres para o futuro: como atrair e reter grandes talentos para gerar inovação”. A iniciativa é da Fundação Estudar. Para se inscrever, clique aqui.

Luciano é fundador e CEO da Galy, empreendedor em série e já participou do Shark Tank. Além disso, integrou a seleta lista da Forbes Under30 em 2019. Ele é um dos responsáveis pela internacionalização da Singularity University para o Brasil.

Durante a aula, o participante entenderá o papel das emoções para facilitar ações propositivas. Além do mais, é uma possibilidade de estabelecer relações duradouras de confiança para conquistar resultados de longo prazo, atrair e recrutar bons profissionais para compartilharem valores e ideias e desenvolverem talentos.

A aula premium com Luciano Bueno é uma iniciativa do curso “Programa Executivo Liderança Transformadora”, uma iniciativa da Fundação Estudar, que conta com mais de 58 horas de conteúdos ao vivo e cinco horas gravadas, além de sete dias de encontros presenciais, sendo o último fim de semana realizado em formato de imersão.

Este é um curso voltado para quem quer desenvolver liderança baseada em valores, por meio de um Modelo de Desenvolvimento de Liderança, desenvolvido com uma metodologia exclusiva da Fundação Estudar, que já formou mais de 90 mil lideranças executivas nos últimos 30 anos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: