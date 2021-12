Ex-alunos da FDC cria grupo de investidores-anjo para negócios de impacto

Formado por uma rede de executivos e empreendedores, todos ex-alunos da Fundação Dom Cabral que fazem parte do FDC Alumni Network, o FDC Angels foi lançado no final de novembro. O grupo tem por missão alavancar boas iniciativas por meio de aporte financeiro, conhecimento e relacionamento, conectando empreendedores promissores a investidores com profundo conhecimento de mercado e experiência em diversos segmentos. O grupo de investidores-anjos, que tem como essência fomentar o empreendedorismo, busca investir em startups de impacto e ESG em todo o Brasil, especialmente fora do eixo Rio — São Paulo.

“É nesse ambiente de propósito que nasce o FDC Angels. Uma iniciativa para se conectar com o ecossistema de empreendedorismo e inovação, fomentar o crescimento de startups que promovem o impacto positivo na sociedade, de base ESG”, afirmou Antonio Batista da Silva Junior, presidente executivo da FDC durante o lançamento.

Participaram ainda do lançamento do FDC Angels, o professor de inovação da Hugo Tadeu, Marcele Gama que está à frente na FDC da Rede FDC Alumni Network e o CEO da Vox Capital, Daniel Izzo. Para saber mais sobre a iniciativa, acesse o site.

O FDC Angels vai gerar para as startups a possibilidade de alavancar o seu negócio, tendo acesso ao capital financeiro para o desenvolvimento da empresa, além de mentorias direcionadas com executivos já consagrados em suas áreas de atuação e de professores da FDC. Para fazer parte, as startups devem ser escaláveis, multiplicáveis, early stage ou operacionais (MVP pronto). Os setores em que serão concentrados os investimentos focam no agro, finanças, saúde, educação e mineração.

Para se associar ao grupo e se tornar um investidor é preciso ser ex-aluno da FDC Alumni Network. Nessa primeira rodada, a expectativa é investir em pelo menos cinco startups com cheques que variam de R$ 300 mil a R$ 1,5 milhões.

“Nosso sonho é ajudar as startups e, quem sabe, uma delas se torne um unicórnio? Queremos atrair empreendedores, ter parceria com grandes fundos e criar um portfólio, tudo com muita transparência. Com a qualidade, governança e apoio da FDC, com ajuda dos colegas professores dando mentoria sobre os conceitos mais modernos de gestão, sabemos que isso é possível”, diz Ricardo Blandy, presidente e um dos fundadores do FDC Angels.

