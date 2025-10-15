Evento vai reunir mais de 500 CEOs para falar de investimentos em clima e natureza

No dia 8 de novembro, para criar agitação e preparar atores para o início da COP 30, a primeira edição do Climate Implementation Summit vai reunir mais de 500 CEOs e lideranças de diferentes setores e regiões do mundo.

O evento será realizado no Hotel Renaissance, em São Paulo e prevê cerca de mil participantes, incluindo investidores, filantropias, representantes de governos e organizações multilaterais.

“O Climate Implementation Summit foi concebido como uma plataforma para apresentar soluções concretas e materializar o espírito de esforço coletivo defendido pela presidência da COP30”, afirma Maria Netto, diretora-executiva do Instituto Clima e Sociedade (iCS), um dos organizadores do evento.

Ao lado do iCS, também assinam a iniciativa a Climate Action e a Converge Capital. O evento é apoiado por entidades como CEBRI (Centro Brasileiro de Relações Internacionais), NEP-FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), Santander, Instituto Arapyaú, Bank of America e outras.

Um evento para entender o futuro dos investimentos no setor

A programação está estruturada a partir dos seis pilares definidos na 4ª Carta da Presidência da COP30 e que incluem:

Transição nos setores de energia , indústria e transporte;

Proteção de florestas, oceanos e biodiversidade;

Transformação da agricultura e dos sistemas alimentares;

Resiliência de cidades, água e infraestrutura;

Fortalecimento do desenvolvimento humano e social;

Mobilização de alavancas e aceleradores, como financiamento, tecnologia e capacitação.

Cada pilar será abordado em blocos temáticos, com abertura por líderes de destaque, seguida de painéis com CEOs, especialistas e autoridades, além de apresentações curtas de soluções transformadoras representando diferentes regiões e setores.

Uma das mensagens centrais para os organizadores do evento é mostrar que muito ainda precisa ser feito, mas que, ao mesmo tempo, já existem soluções em curso e que já há uma migração relevante de capital acontecendo para as oportunidades em clima e natureza.

"As finanças climáticas estão se movendo – somente o mercado de dívidas sustentáveis já soma US$ 6 trilhões. Este evento cobrirá o que está acontecendo de mais promissor neste campo e mostrará oportunidades incríveis de investimento”, conclui Sean Kidney, CEO da Climate Bonds Initiative.