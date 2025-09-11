Evento no Rio aposta em cavaleiros olímpicos, entrada franca e premiação de R$ 530 mil

A Sociedade Hípica Brasileira, no Rio de Janeiro, vai sediar de quinta-feira (11/09) a domingo o Concurso de Salto Nacional Copa Sabemi. Com mais de 50 anos de mercado e atuação em atividades como seguros, serviços financeiros e previdência, a Sabemi Seguradora – com sede em Porto Alegre (RS) e atuação em todo o Brasil – tem sido uma relevante incentivadora do hipismo nacional por meio do patrocínio de importantes eventos dessa modalidade esportiva.

A Pista Roberto Marinho vai receber ao longo dos quatro dias competidores com carreiras de sucesso no Brasil e no exterior. O cavaleiro olímpico José Roberto Reynoso, José Luiz Carvalho e Luciana Lossio - amazona amadora que em 2024 foi vencedora dos GPs Internacionais de Wellington, nos EUA, e de Chantilly, na França – são algumas das atrações inscritas no concurso.

Também estarão na disputa pelos primeiros lugares os principais cavaleiros do Rio de Janeiro, também com títulos e outros resultados expressivos dentro e fora do país, como Rodrigo Lima, Thiago Mattos, Tiago Mesquita, entre outros que ocupam a “primeira prateleira” do hipismo brasileiro. O cavaleiro Artemus de Almeida, vencedor do GP Sabemi Seguradora no ano passado, também já garantiu presença na competição.

Quatro dias de provas com elevado nível técnico

O público, que terá entrada franca, terá a oportunidade de assistir a competições de alto nível técnico. Na quinta-feira, dia da abertura, a principal disputa – a Prova Coudelaria Santo Antônio, a 1,45m - terá início às 17h e premiação de R$ 35 mil. Na sexta, o destaque ficará com a Prova FSB Comunicação, a 1,30m (14h30), com premiação de R$ 10 mil; e a Prova Shopping Leblon, a 1,35m (17h), com premiação de R$ 25 mil.

No sábado, o destaque ficará com o Grande Prêmio Sabemi Seguradora, a 1,50m (17h), que vai premiar os destaques com R$ 200 mil. Já no domingo, último dia do concurso nacional, a principal atração terá início às 15h com a disputa da Copa Ouro BTG Pactual, a 1,40m, e premiação de R$ 100 mil.

Shows musicais na programação

Para além da disputa na pista, o público terá a oportunidade de assistir gratuitamente a dois shows musicais. Na sexta-feira, a atração será uma roda de samba com o grupo DDP Diretoria e o DJ Lup, logo após a última prova (a partir de 19h), no espaço batizado como Varanda das Tartarugas. Conhecidos por misturar clássicos da velha guarda com ritmos atuais, os músicos são figurinhas carimbadas em grandes festivais no país.

No sábado, a partir de 20h, o cantor Tibi - indicado duas vezes ao Grammy Latino com a Jamz e que virou todas as cadeiras no programa The Voice Brasil – vai mostrar sua voz soul e intimista no Momento Shopping Leblon, que vem sendo oferecido em todos os concursos na Hípica do Rio.

O presidente da Sociedade Hípica Brasileira, Antonio de Mello, destaca o excelente momento do hipismo fluminense, que tem conseguido atrair importantes patrocinadores e apoiadores e, consequentemente, realizar um calendário de provas com elevado nível técnico.

“Por meio da parceria com empresas relevantes e de pessoas que amam e apoiam o hipismo, temos conseguido desenvolver um calendário forte e atraente ano após ano. Nosso objetivo é mostrar, cada vez mais, a força e a importância do hipismo em nosso estado e no país de maneira geral”, comemora Antonio de Mello.

O Concurso de Salto Nacional Copa Sabemi conta com o patrocínio da Sabemi Seguradora, BTG Pactual, Coudelaria Santo Antônio, FSB Comunicação, Shopping Leblon e Grupo AB.

