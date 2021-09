Evento gratuito discute como colocar cliente no foco traz retornos maiores

Com o tema "O Cliente no Centro – quando o foco é a estratégia", a Fundação Dom Cabral (FDC) realiza o 6º Fórum Anual de Governança e Gestão, hoje, 22, e amanhã, 23, de setembro, com transmissão online e gratuita, das 8h30 às 13h. Em debate estarão estratégias e práticas de negócios inovadoras que devido ao atual contexto imposto às organizações fizeram com que as lideranças repensassem o elemento fundamental de todo o seu negócio: o cliente.

O evento vai contar com palestrantes como Carlos Arruda, diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC; o economista Ricardo Amorim que abordará a economia brasileira pós-Covid e Mohanbir Sawhney, diretor do Centro de Pesquisa em Tecnologia & Inovação e professor de Marketing da Kellogg School of Management.

Também estão presentes Martha Gabriel, futurista pelo Institute For The Future e única brasileira que compõe a Faculty internacional da CrossKnowledge e Jimmy Cygler, chairman de um grupo de empresas compartilhando sua experiência com a Ronaldo Martins Advogados na migração do analógico para o digital entre muitos outros palestrantes.

Pesquisas demonstram que as empresas orientadas ao cliente, com refinado conhecimento sobre o mercado, e que colocam o cliente no centro da sua estratégia, geram resultados superiores em relação à média do seu setor.

Este tipo de abordagem propicia 30% ou mais de retorno do que uma atuação que não é centrada no cliente. Desta forma, também estará presente no evento Luciana Faluba, professora e pesquisadora da FDC e autora do artigo "Customer Centricity, o cliente é prioridade na sua organização?" o qual afirma que conhecer o cliente, atender as suas expectativas e entregar valor são aspectos fundamentais da estratégia de mercado para as organizações no contexto atual.

A centralidade no cliente deve estar contida na cultura da empresa afinal, "quanto mais valor ela entregar para o cliente, melhor será o resultado para a própria organização", pontua Luciana.

O Fórum reúne conselheiros, presidentes, executivos e empresários de empresas de médio porte no Brasil para um intercâmbio de práticas e visões de como superar os desafios impostos pelo atual contexto. Nas últimas edições, o evento promoveu 72 horas de conteúdo e reuniu 2.925 participantes e impactou 1.353 empresas de 23 estados brasileiros.

