Evento em São Paulo explora resultados da equidade racial na governança corporativa

 Inclusão deixa de ser discurso e passa a definir valor, risco e reputação das empresas

Evento será realizado no Memorial da América Latina

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 07h00.

Estudo global da McKinsey aponta que empresas com maior diversidade racial na liderança têm 35% mais chances de apresentar resultados financeiros acima da média. Nos dias 10 e 11 de novembro, o 11º Fórum Brasil Diverso 2025 pretende explorar a importância de métricas como esta.

“A equidade racial deixou de ser um compromisso reputacional e passou a integrar as decisões estratégicas que determinam o valor e a longevidade das empresas. O mercado quer consistência, métricas e resultados — não apenas narrativas”, diz Maurício Pestana, CEO e fundador do Fórum Brasil Diverso.

Os efeitos práticos da governança inclusiva serão centro das discussões do evento. Realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, ele reunirá CEOs, investidores e especialistas em ESG e sustentabilidade.

Governança inclusiva está se tornando regra

Segundo o Fórum Brasil Diverso, uma mudança está acontecendo: apesar de fenômenos como diversitywashing – quando empresas se limitam a apenas campanhas e discursos –  a governança inclusiva está se tornando fator central, pois o mercado espera resultados práticos.

“Quando uma companhia entende que 56% da população brasileira é negra e que ignorar esse público é abrir mão de metade do mercado, ela começa a perceber que inclusão e resultado caminham juntos”, avalia Pestana.

  • No Brasil, o poder de consumo da população negra já ultrapassa R$ 1,9 trilhão, segundo o Instituto Locomotiva. 

Como prova deste movimento a favor de ações concretas na governança inclusiva, o Fórum Brasil Diverso também considera o seguinte cenário – influenciado por novas regras da B3:

  • A partir de 2026, metas raciais devem se tornar parte dos relatórios anuais auditados, e indicadores de diversidade poderão compor a remuneração variável de executivos. 
  • Ao mesmo tempo, fundos ESG e bancos já analisam condicionar crédito e investimento à comprovação de impacto social e diversidade nas lideranças.

Nesse contexto, práticas superficiais de diversitywashing tendem a perder espaço. O evento vai colocar o assunto em pauta, incluindo painéis e uma Feira de Oportunidades.

  • Estarão presentes empresas como Vivo, Bayer, Itaú e Carrefour oferecendo vagas afirmativas e programas de recrutamento inclusivo.

“O Fórum nasceu com a missão de transformar discurso em prática, e prática em governança. Não se trata apenas de contratar com diversidade, mas de estruturar o poder decisório de forma plural e responsável”, conclui Pestana.

 

