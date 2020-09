EUA superam 200.000 mortes por covid-19

Números atualizados hoje pela Universidade Johns Hopkins indicam que os Estados Unidos chegaram a 200 mil mortes pelo novo coronavírus. É o primeiro país a alcançar essa marca de vítimas fatais desde o início da pandemia. O estoque de casos está próximo de 7 milhões.

O especialista Anthony Fauci vê com preocupação a realidade americana e diz que números são ‘atordoantes’.

O mundo registrou recorde de casos em uma semana. Foram quase 2 milhões entre 14 e 20 de setembro, diz OMS.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 133 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 22/09/2020 Média móvel — 22/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o efeito da pandemia na eleição municipal e o impacto da vacina na disputa presidencial de 2022; e outro artigo trata da polarização no ambiente digital, que revela e potencializa uma versão pior dos seres humanos, sem capacidade de diálogo e tolerância. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.