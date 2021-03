EUA sem gripe. E o mistério argentino

Um efeito pouco explicado da Covid-19 nos Estados Unidos é praticamente ter inexistido a temporada da gripe comum. O número de casos de gripe está em queda livre (leia). Motivos possíveis: 1) o distanciamento social e medidas como o uso de máscaras, 2) o potente SARS-CoV-2 ter eliminado a, digamos assim, concorrência na disputa pelo mercado viral e 3) mais gente se vacinou contra gripe.

Ou outro motivo qualquer.

A Covid-19 ainda nos reserva certamente muitas surpresas, e será papel da ciência chegar às necessárias conclusões. Sempre respeitando o rigor científico. E uma das regras dele é não escolher os achados que comprovam nossas teorias, nem afastar os que eventualmente possam colocar em risco nossas premissas. Por mais que a vida, com seus fatos sempre teimosos, conspire para derrubar nossas certezas absolutas.

Por falar nisso, hoje saiu a previsão do recuo do PIB da Argentina em 2020: -10%. Mais que o dobro do previsto para o Brasil. E o duro e extenso lockdown dos vizinhos não vem impedindo que estejam empatados conosco nas mortes por milhão de habitantes causadas por Covid-19.

Não seria razoável concluir apressadamente, só a partir do caso argentino, que lockdowns não funcionam. Mas tampouco será aceitável fingir que nada de inusual está acontecendo ali.

*Analista político da FSB Comunicação

