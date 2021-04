Estudantes da Unesp desenham coleção de móveis para Westwing

O Westwing lança em março a Coleção Inno, com mobiliário inspirado no design escandinavo e idealizado por estudantes de design de produto da Faculdadede Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC) da UNESP, em Bauru (SP). O projeto teve início em 2019, quando os alunos do 3º ano do curso foram desafiados a desenvolver uma linha de móveis com uma das principais tendências do mercado: acabamento em ripas.

“Como a FAAC-UNESP tem um dos cursos mais tradicionais de design de produtos do país, buscamos a instituição para encontrar estagiários para integrar o Private Label, nosso departamento de desenvolvimento de produto, mas vimos um potencial muito maior nessa parceria”, conta João Leme, designer de produtos no Westwing e um dos idealizadores do projeto.

Em uma primeira etapa, os estudantes apresentaram suas ideias e receberam uma orientação de profissionais do Westwing com sugestões de mudanças e adaptações. Na segunda fase, foram escolhidos finalistas, que tiveram seus avaliados na sede da universidade em Bauru).

Os vencedores do concurso, Guilherme Lourenção e Peter Kozlowski, ganharam um estágio na empresa e viram a produção de sua linha pelo Westwing. “Sempre confiamos no projeto e essa oportunidade nos motivou muito”, afirma Guilherme. Para Peter, foi a oportunidade de colocar em prática a teoria que aprendeu em sala de aula.

Tomás Barata, ex-professor do Departamento de Design da FAAC-UNESP e atualmente professor do Departamento de Tecnologia da FAU-USP, foi orientador das duplas participantes. Segundo ele, a parceria foi importante para potencializar o ensino e trazer a realidade do mercado para uma atividade de aula. “O envolvimento dos alunos em propostas como essa é muito maior, já que eles visualizam a inserção no mercado de trabalho”, diz.

“A sinergia da dupla foi muito boa e houve um processo de projeto bastante rico. Enquanto Peter teve uma visão prática executiva, Guilherme deu um toque reflexivo e conceitual à coleção”, afirma o professor, que também foi um dos avaliadores do projeto.

Coleção Inno

A Coleção Inno apresenta mesa de cabeceira, bar, mesa de centro, estante e mesa lateral em cinco tons (rosa, azul, cinza, grafite e carvalho). Os móveis se destacam pelo mix de materiais, pelas linhas retas e pela multifuncionalidade. A mesa lateral, por exemplo, está disponível em versão com casinha para pet.

“Prezamos por um design atemporal, pela estrutura e pela resistência da peça. Por isso, o acabamento metálico”, diz Guilherme. O estudante conta que a dupla fez questão de se atentar às funcionalidades e aos materiais das peças. Além disso, Peter diz que as cores foram escolhidas para dar um ar jovem à coleção.

Os produtos estarão disponíveis na plataforma do WestwingNow.

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube