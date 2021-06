Estudante de 16 anos cria movimento para transformar nova geração

Por Bússola

Fernando Melzer tem 16 anos, mas não quer ficar de braços cruzados enquanto uma avalanche de notícias tristes invade as redes sociais, mostrando os desafios da sociedade brasileira, especialmente em tempos de pandemia. Ele criou o movimento Inspire Up, cujo objetivo é inspirar jovens em início de carreira.

Mas não para por aí. Em uma parceria com a Gerando Falcões, ONG comandada por Edu Lyra, quer estimular uma gincana entre estudantes para potencializar doações de cestas básicas. A Bússola conversou com Fernando Melzer para entender o que o inspira.

Bússola: Como surgiu o movimento Inspire Up?

Fernando Melzer: Estamos vivendo tempos muito difíceis para a nossa sociedade. Todos os dias notícias tristes invadem as redes sociais e isso ficou ainda mais acentuado na pandemia. Decidi que não dava para continuar de braços cruzados, eu tinha que fazer algo. Dessa forma, decidi reunir amigos e estudantes que conheci do ensino médio para iniciar o movimento Inspire Up, com objetivo de inspirar jovens a serem agentes de mudança na sociedade.

Acredito que pessoas inspiram pessoas e é com essa premissa que o Inspire Up chega.

É muito importante trazer esse espírito de envolvimento e compromisso social para que os jovens, desde já, possam estar presentes e fortes na transformação do nosso país. Queremos gerar um movimento positivo entre a nossa geração e que se baseia em quatro pilares: sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e transformação. Eles irão nortear nossos projetos.

O primeiro deles é o evento online com grandes líderes, pois acreditamos que nada melhor do que trazer pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade para compartilhar suas histórias e inspirar outras pessoas. Mesmo diante das adversidades, eles estão transformando o Brasil e fazendo a diferença.

No nosso primeiro encontro, convidamos uma das mulheres mais importantes do país, a Luiza Helena Trajano. Empresária brasileira, sempre focada em temas que geram a transformação social, ela comanda uma das maiores redes de lojas do Brasil, o Magazine Luiza.

Além disso, ainda convidamos Luciano Huck, que tem um repertório de histórias emocionantes, o publicitário Nizan Guanaes, uma das mentes mais criativas e brilhantes do Brasil, Guilherme Benchimol, fundador da XP, e Edu Lyra, um dos maiores nomes da transformação social no Brasil. Com o seu Projeto Gerando Falcões, ele inspira e engaja líderes e empresários por todo o país para juntos trabalharem na erradicação da fome e no desenvolvimento profissional de jovens na favela.

Queremos apresentar as pessoas por trás da figura pública e sobretudo o que os move, incentiva e, claro, inspira.

Bússola: Um dos pilares do Inspire Up é o poder da transformação. Como você acha que a nova geração pode transformar a sociedade?

Fernando Melzer: Nosso intuito é criar um diálogo sobre temas como empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e transformação social que poderão fazer a diferença na formação das novas gerações, além de fomentar o incentivo a fazer do mundo um lugar melhor para todos nós.

Os jovens constituem a esperança e a força de transformação do amanhã. Queremos inspirar e torná-los mais bem preparados para enfrentar as adversidades e fazer a diferença na sociedade. Isso é tão fundamental para nós que já engajamos diversas escolas públicas em todo o Brasil a acompanharem nosso movimento.

Bússola: Quais os próximos passos desse movimento?

Fernando Melzer: Nosso próximo passo é uma parceria com a Gerando Falcões para ajudar no engajamento de escolas e jovens no combate à fome. A Gerando Falcões tem um projeto incrível chamado "Corona no Paredão, Fome Não", que distribui cestas básicas digitais. Em uma campanha inédita, vamos estimular as doações com uma espécie de gincana entre os estudantes e eles poderão acompanhar o ranking de desempenho no site.

Essa é uma primeira etapa de muitas que virão pela frente. Vamos sempre avaliar iniciativas e temas relevantes dentro dos pilares do Inspire Up para continuar inspirando e ajudando a fazer a diferença por meio da mobilização social.