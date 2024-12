Estratégia de ano novo: com acesso mobile, AYA Books aposta em livros para planejamento financeiro

O período de festas e recesso contribui naturalmente para um momento de reflexão, quando as pessoas reservam um tempo para traçar as metas para o próximo ano. E isso inclui o planejamento financeiro. Por isso, seguindo a tendência de que os brasileiros estão lendo mais no celular, o aplicativo de e-books e audiolivros AYA Books possui em seu acervo mais de 20 mil títulos, com destaque para a categoria Negócios e Investimentos, que figura entre as cinco mais visualizadas.

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro, houve um crescimento de 73% para 75%, de 2019 para 2024, na preferência de leitura pelo dispositivo móvel. Em 2023, 15% dos leitores compraram exclusivamente livros digitais e, no mesmo ano, os e-books e audiolivros passaram a representar 8% do mercado editorial, ante 6% no ano anterior, de acordo com dados recentes da Câmara Brasileira do Livro (CBL) lançada em 2024.

Entre os títulos com foco em investimentos, destaque para o audiolivro “O segredo do sucesso”. Nesse livro, David Portes relembra sua história e aborda ensinamentos sobre empreendedorismo, liderança e organização. O audiolivro da especialista em finanças pessoais Mary Hunt, “A mulher financeiramente confiante” traz ferramentas que habilitam mulheres a tomar controle da sua situação financeira com base em sua própria história, onde deu a volta por cima das dívidas.

Com o bitcoin em alta após declaração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a criação de uma reserva estratégica da criptomoeda, quem quiser aproveitar essa valorização e entender mais sobre o tema, em “Bitcoinomics: Uma história de rebeldia”, Daniel Duarte explica as razões da existência das moedas digitais com uma linguagem simples, direta e objetiva.

