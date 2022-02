Estágio, desenvolvedor e analista: Empodera convoca negros para Anbima

A Empodera, plataforma de construção de negócios inclusivos e preparação de carreira e conexão de jovens com organizações que valorizam a diversidade, está recrutando e selecionando estudantes e profissionais negros para as unidades do Rio de Janeiro e São Paulo da Anbima — Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Prazos e pré-requisitos podem ser consultados no site.

Para os estudantes que estão com a graduação em andamento em Ciências da Computação, Sistemas da Informação, Gestão de TI ou áreas correlatas, as vagas são de estágio de auditoria e de governança exclusiva.

Já para a vaga de desenvolvedor de Java é preciso estar cursando Ciência de Computação, Engenharia de Computação, Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Banco de Dados (BI e Big Data), Ciência de Dados e Inteligência Artificial, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Gestão da Tecnologia da Informação, Jogos Digitais ou Redes de Computadores.

Quem possui graduação completa em Comunicação Social ou Jornalismo, pode se candidatar a vaga de analista de community manager pleno/sênior.

